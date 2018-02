Josipa Lisac: 'Nakon Karla, u mojem srcu više nema mjesta'

Prohodali su 6. veljače 1971. na koncertu u Petrinji. Iako se nikad nisu vjenčali, bila je to ljubav sve dok ih smrt nije rastavila. Prije poznanstva s Josipom Lisac (68), Karlo Metikoš bio je pravi roker i pustolov. Josipa danas slavi rođendan, a Karlo je, kao i uvijek, u njezinim mislima.

Rođen je u obitelji glazbenika. Otac mu je završio glazbenu akademiju, a i majka je voljela glazbu i imala sluha. I Karlo je imao osnovnu i srednju glazbenu naobrazbu. Da nije sa 17 godina naletio na ploče Elvisa Presleya, njegova bi karijera krenula smjerom ozbiljne glazbe. Dotad uzorni učenik prekinuo je glazbenu naobrazbu, a u redovnoj gimnaziji postao problematičan đak.

Foto: Cafe24

Nekoliko godina pokušavao je uspjeti na domaćoj sceni, da bi konačno sreću potražio u Parizu, gdje je ostao tri godine i ostvario prilično uspješnu karijeru. Ubrzo je započeo suradnju s Ivicom Krajačem i zaključio da je u glazbi njegov životni izbor skladanje, kao što mu je u ljubavi životni izbor Josipa.

Prve godine njihovog zajedničkog života rezultirale su 1973. albumom ‘Dnevnik jedne ljubavi’ koji se i danas svrstava u antologiju domaće glazbe. Zahvaljujući Josipinom osebujnom glasu i pojavi, a Metikoševom talentu za, skladanje i suradnji s Ivicom Krajačem, nastala je 1975. prva domaća rock-opera ‘Gubec-beg’.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Josipa i Karlo odlaze na tri godine u Ameriku, a zahvaljujući njegovim skladbama ona postaje prava hrvatska glazbena diva. Pjevačica se rado prisjeća najljepših trenutaka s pokojnim suprugom: ‘Zahvaljujući Karlu obišla sam i cijeli bivši SSSR. Kušala sam tamo najbolji šampanjac, kupala se u njemu i prala zube, a i jela najskuplji kavijar na svijetu. Ljudi su komentirali: ‘Kakva dekadencija!’'.

Karlova iznenadna smrt, 10. prosinca 1991. sve je prekinula. Taj događaj Josipa je opisala: ’Napustio je ovaj svijet u društvu lijepe gospođe smrti, koja je došla nepozvana, kraljevski, u snu’.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Otad Josipa, u spomen na prerano preminulog životnog partnera - koji je imao samo 52 godine – radi koncerte u njegovu čast. I skoro dvadeset godina nakon njegove smrti ostala je vjerna svojem Karlu: ‘Uvijek sam govorila da postoji samo jedna ljubav. A neki bi željeli dvije, tri, ili čak četiri. Koje li bahatosti? Znači da nijednom nisu doživjeli onu pravu i da je još uvijek traže. Karlo je za mene bio i ostao poseban. Nakon njega u mom srcu više nema mjesta, ono je zauvijek popunjeno.

Foto: Večernji.hr

Foto: Julien Duval

