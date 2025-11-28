Josipa je već godinama sinonim za originalnost. Poznata je po svom jedinstvenom stilu i neobičnim modnim odabirima, pa ovo nije prvi put da je iznenadila vjerne pratitelje koji su joj se odmah javili u komentarima
Josipa Lisac napunila dvoranu u Beogradu: Oduševila je fotkom
Josipa Lisac oduševila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, pjevačica se na svojem Instagram profilu pohvalila fotografijom s koncerta u Beogradu gdje je nastupila. Usto, u njezinu društvu bio je i njezin bend, Davor Černigoj na basu, Elvis Penava na gitari, Toni Starešinić na klavijaturama i Borna Šercar na bubnjevima, s kojim je zajedno i pozirala.
- Koji koncert, koji divan osjećaj...Kakvi divni ljudi! Zahvalna sam... - započela je Josipa u opisu ispod objave.
- Ovo kraj mene su zvijeri...Kako samo sviraju - dodala je Lisac, dok su joj se u komentarima javili brojni fanovi.
'Hvala Divo na božanstvenom koncertu', 'Predivno je bilo', 'Bravo!', 'Neponovljiva. Jedna jedina Josipa!', 'Kako je bilo prelijepo', pisali su joj.
Ovoga puta Lisac se odlučila za crnu majicu, preko koje je obukla dugačku svilenu haljinu na tregere i valove. Kao i obično na rukama je imala prepoznatljive crne rukavice, dok je kombinaciju u potpunosti začinila crvenim plaštom. Od modnih detalja posebno se isticala glomazna ogrlica oko vrata.
Inače, Josipa je već godinama sinonim za originalnost. Poznata je po svom jedinstvenom stilu i neobičnim modnim odabirima, pa ovo nije prvi put da je iznenadila vjerne pratitelje. Ranije je i otkrila da joj sunce nikada nije bilo drago te ljetne dane uvijek provodi zaštićena od glave do pete, pazeći na svoju osjetljivu kožu.
