Josipa Lisac napunila dvoranu u Beogradu: Oduševila je fotkom

Josipa Lisac oduševila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, pjevačica se na svojem Instagram profilu pohvalila fotografijom s koncerta u Beogradu gdje je nastupila. Usto, u njezinu društvu bio je i njezin bend, Davor Černigoj na basu, Elvis Penava na gitari, Toni Starešinić na klavijaturama i Borna Šercar na bubnjevima, s kojim je zajedno i pozirala.

- Koji koncert, koji divan osjećaj...Kakvi divni ljudi! Zahvalna sam... - započela je Josipa u opisu ispod objave.

- Ovo kraj mene su zvijeri...Kako samo sviraju - dodala je Lisac, dok su joj se u komentarima javili brojni fanovi.

'Hvala Divo na božanstvenom koncertu', 'Predivno je bilo', 'Bravo!', 'Neponovljiva. Jedna jedina Josipa!', 'Kako je bilo prelijepo', pisali su joj.

Beograd: Josipa Lisac održala je koncert u Sava Centru | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Ovoga puta Lisac se odlučila za crnu majicu, preko koje je obukla dugačku svilenu haljinu na tregere i valove. Kao i obično na rukama je imala prepoznatljive crne rukavice, dok je kombinaciju u potpunosti začinila crvenim plaštom. Od modnih detalja posebno se isticala glomazna ogrlica oko vrata.

Inače, Josipa je već godinama sinonim za originalnost. Poznata je po svom jedinstvenom stilu i neobičnim modnim odabirima, pa ovo nije prvi put da je iznenadila vjerne pratitelje. Ranije je i otkrila da joj sunce nikada nije bilo drago te ljetne dane uvijek provodi zaštićena od glave do pete, pazeći na svoju osjetljivu kožu.

