OBITELJSKO SLAVLJE

Josipa Perišić proslavila je 37. rođendan: Suprug Ivan objavio je fotke i emotivnu poruku

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Instagram

Ivan i Josipa upoznali su se kao srednjoškolci, a zajedno su dijelili i isti razred. Inače, bračni par privatne trenutke drži dalje od očiju javnosti, pa su tako i 2020. u tajnosti stali pred oltar.

Ivan Perišić (36) raznježio je pratitelje na društvenim mrežama. Naime, nogometaš je na svojim društvenim mrežama supruzi Josipi dirljivom objavom čestitao 37. rođendan. Perišić je na svom storyju podijelio fotografije na kojima vrijeme provodi uživajući s obitelji u prirodi. Usto, podijelio je i videe na kojima se s djecom zabavlja u parku. 

Foto: Instagram

- Sretan rođendan, mamice - napisao je Perišić, a uz opis stoji i emotikon rođendanske torte te posebno crveno srce.

slavlje kao modna pista Čagljevi feštali u bijelom! Jolina Ana obilježila 44. rođendan sa stilom, fotke govore sve...
Čagljevi feštali u bijelom! Jolina Ana obilježila 44. rođendan sa stilom, fotke govore sve...

Podsjetimo, Ivan i Josipa upoznali su se još u srednjoj Ekonomsko-birotehničkoj školi u Splitu, gdje su jedno vrijeme dijelili i isti razred. U bračnu luku uplovili su 2020. godine u srpnju i to u tajnosti u crkvi svetog Mihovila u mjestu Grohote na Šolti uoči osme godišnjice njihovog civilnog braka. Inače, bračni par privatne trenutke drži daleko od očiju javnosti.

