Josipa u 'Milijunašu' ispala na pitanju o gen Z glumici. Znate li vi kako glasi točan odgovor?

Ovotjedno izdanje kviza 'Tko želi biti milijunaš?' donijelo nam je dva nova natjecatelja. U kvizu su se okušali Josipa Palajsa i Tonći Čamo, a oboje su otišli kući sa osvojenih 5000 eura.

Prva natjecateljica bila je Josipa Palajsa. Josipa dolazi iz Karlovca, ima 28 godina, ekonomistica je koja radi u financijama IT tvrtke, a voli kviz i mačke. U studio ju je došao podržati stric Ivan.

Prva prepreka za Josipu bilo je 8. pitanje za 1000 eura; za odgovoriti na pitanje koje godine pop Martinac piše o teškom stanju u Hrvatskoj nakon poraza hrvatskoga plemstva na Krbavskome polju, Josipa je trebala pomoć pa je pitala publiku.

Publika je presudila u korist odgovora B: 1493. koji se pokazao točnim, a budući da ih je Josipa odlučila poslušati i odabrati odgovor B: 1493. kao konačan, nastavila je igru.

Foto: HRT

Na idućem pitanju koje je glasilo: 'Koji su plesni pokret 'oživili' Baby Lasagna i Käärijä na Eurosongu 2025.?' također je trebala pomoć džokera. Odlučila se na džoker 'pola-pola' nakon čega su joj ostali odgovor C: dab i D: twerk, a naposljetku se odlučila za točan odgovor C: dab.

Posljednji džoker, džoker 'zovi' iskoristila je na 10. pitanju za 5000 eura. Kao pomoć pri odgovoru na pitanje koji jezik na južnoj hemisferi ima najveći broj govornika, njih više od 230 milijuna, pozvala je poznanika koji ju je uputio na odgovor D: portugalski. Poslušavši ga i odabravši odgovor D: portugalski kao konačan, Josipa nije pogriješila budući da se odgovor pokazao točan.

Josipa je napustila igru odgovorivši pogrešno na 11. pitanje za 10.000 eura. Na pitanje koja je prva pripadnica generacije Z koja je nagrađena Oscarom za glumačko ostvarenje, odlučila se za odgovor A: Zendaya umjesto za točan odgovor D: Mikey Madison te tako napustila kviz sa osvojenih 5000 eura.

Idući natjecatelj bio je Tonći Čamo iz Dubrovnika kojega je u studio došao podržati sin Duje.

Prva prepreka bilo je 8. pitanje za 1000 eura. 'Koja antologijska pjesma ima tek šest stihova?' bilo je pitanje na kojem se Tonći odlučio za džoker 'pola-pola' nakon čega su mu ostali odgovori A: Cesarićev 'Slap' i D: Kranjčevićev 'Mojsije'. Tonći se odlučio za odgovor A: Cesarićev 'Slap' koji se pokazao točnim i tako ostao u igri.

Na idućem pitanju odlučio je iskoristiti džokera 'zovi'. Kako bi odgovorio na pitanje u kojoj se državi nalazi Zeleni rt, najzapadnija kontinentalna točka Afrike, pozvao je Kristu koji ga je uputio na odgovor C: u Senegalu. Tonči ga je poslušao te se odlučio na odgovor C koji se pokazao točnim, stoga je nastavio igru.

Pomoć publike iskoristio je za odgovoriti na pitanje koji će grad postati 'olimpijski' 2032. godine. Publika je savjetovala odgovor A: Brisbane za koji se odlučio i Tonći, odgovor se pokazao točnim pa je Tonći nastavio igru.

Natjecanje za Tonćija završilo je 11. pitanjem za 10.000 eura, a koje je glasilo: 'Koji su grad savezničke snage oslobodile dva dana prije Dana D?'. Odlučio se odgovor A: Atenu umjesto točnog C: Rim i tako otišao kući s osvojenih 5000 eura.

