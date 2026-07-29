Joško Gvardiol prvi put objavio fotku s curom na Instagramu

Joško Gvardiol potpisao je novi ugovor s Manchester Cityjem te se obvezao na igranje za engleski klub do ljeta 2031. godine. Hrvatski reprezentativac tako je riješio pitanje svoje dugoročne budućnosti, a fotografiju s potpisivanja ugovora podijelio je na Instagramu. Na jednoj od fotografija je najveću pozornost privukla upravo njegova djevojka Lu Mastrović, koja je pozirala s njim i pružila mu podršku tijekom jednog od najvažnijih trenutaka u karijeri.

Foto: screenshoot/Instagram

O Gvardiolovoj vezi s Lu Mastrović počelo se pisati krajem godine, točnije na Božić. Naime, na Badnjak smo ih prvi snimili kako razmjenjuju poljupce u samom centru Zagreba. Skupa su se pojavili i na proslavi rođendana brenda Lunilou koji je u vlasništvu Izabel Kovačić, a Lu je viđena kako bodri Joška na tribinama tijekom nedavnog Svjetskog prvenstva.

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Iako su Joško i Lu već viđeni zajedno na nekoliko događanja, svoj privatni život uglavnom drže daleko od javnosti i do sada nikada nisu objavljivali zajedničke fotografije. Upravo zato njihova prva zajednička fotografija na njegovu profilu nije prošla nezapaženo, a pratitelji su ih zasuli čestitkama i lijepim komentarima.