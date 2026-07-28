Joško Gvardiol produžio ugovor s Manchester Cityjem do 2031.

Joško Gvardiol potpisao je novi ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2031. godine. Hrvatski reprezentativac već je imao važeću suradnju do 2028., a engleski klub novim mu je ugovorom dodatno poboljšao financijske uvjete i jasno pokazao da na njega dugoročno računa.

Time su završena višemjesečna nagađanja o njegovoj budućnosti na Etihadu. Za Gvardiola su se zanimali neki od najvećih europskih klubova, među kojima su se najčešće spominjali Real Madrid, Barcelona, Bayern i Paris Saint-Germain, ali City o njegovoj prodaji nije ozbiljno razmišljao.

Prema dosadašnjem ugovoru Gvardiol je zarađivao oko 200.000 funti tjedno, a novim je potpisom dobio povišicu. Točan iznos novih primanja zasad nije poznat. Potpis dolazi u razdoblju velikih promjena u Cityju. Nakon odlaska Pepa Guardiole momčad je preuzeo Enzo Maresca, a klub mijenja hijerarhiju u svlačionici i gradi novu jezgru momčadi. Gvardiol u tim planovima zauzima jedno od najvažnijih mjesta. Sportski direktor Hugo Viana osigurao je ostanak jednog od ključnih igrača prije završetka prijelaznog roka. City je time poslao jasnu poruku zainteresiranim klubovima da Gvardiol nije dostupan na tržištu.

Hrvatski branič stigao je na Etihad iz RB Leipziga u ljeto 2023. godine i ubrzo se profilirao kao jedan od najpouzdanijih igrača momčadi. Njegova sposobnost da jednako kvalitetno igra na poziciji stopera i lijevog braniča, uz fizičku snagu i sigurnost u izgradnji igre, učinila ga je jednim od najvrjednijih braniča u europskom nogometu. Za Manchester City u tri je sezone odigrao 122 utakmice, postigao 13 golova i dodao deset asistencija. Velik dio druge polovice prošle sezone propustio je zbog ozljede, ali u klubu očekuju da će pod vodstvom Maresce ponovno uhvatiti najbolju formu.

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Gvardiol je s Cityjem već osvojio Premier ligu, FA kup, Liga kup i Svjetsko klupsko prvenstvo. Klub ga sada vidi kao jednog od igrača koji bi trebali preuzeti još veću odgovornost u novoj eri. Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 70 milijuna eura, premda bi City u slučaju prodaje tražio znatno viši iznos.