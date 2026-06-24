Gvardiol grlio svoju djevojku! Prvi smo ih snimili zajedno na Badnjak, pogledajte fotografije

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Panamu rezultatom 1:0 te je tako ostala u igri za prolazak skupine. 'Vatrene' su na tribinama tokom cijele utakmice bodrili njihovi najmiliji kojima su nakon pobijede potrčali u zagrljaje.

Djevojka Joška Gvardiola, Lu Mastrović, privukla je najveću pažnju bodreći svoga dragoga u društvu njegovih roditelja i sestara. Nakon završetka utakmice Joško je potrčao svojoj Lu te je izljubio i izgrlio kako bi proslavili pobjedu.

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, na Badnjak prošle godine u centru Zagreba Joško Gvardiol snimljen je s atraktivnom plavušom, a kasnije se otkrilo da je riječ o zagrebačkoj studentici veterine, Lu Mastrović koja je i sama bila sportašica, a bavila se skijanjem.

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Joška i Lu nemamo često priliku vidjeti zajedno jer par ne objavljuje zajedničke fotografije, ali Lu često pozira s ostalim WAGsicama Manchester Cityja za koji Joško igra.