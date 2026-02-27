Joško Lokas nam otkrio: Uspio sam izbjeći operacijski stol...

Prilikom rada na adaptaciji stana i čišćenja ostatka radova, u nekoliko sam navrata izlazio kako bih odnio otpad. Pri posljednjem takvom odlasku, nakon što sam izbacio posljednje vreće i tom rutom prošao desetak puta taj dan, naišao sam na led i pao. Nasreću, nakon posljednje vreće, jer je barem stan bio očišćen. Ne bi bilo dobro da je nakon prve. Ovako sam se barem vratio u čisti stan, govori nam kroz smijeh Joško Lokas (54), voditelj i urednik popularnih kvizova 'Potjera' i 'Superpotjera', kojemu su pri padu početkom godine stradali ligament gležnja, vrh jedne kosti i meniskus.

- Prošao sam odlično jer sam izbjegao operacije tako da će se cijeli oporavak zasnivati na vježbama za oporavak. Gležanj i koljeno lijeve noge su dobili po sebi, ali ništa što se neće moći oporaviti - dodaje Lokas, koji zbog ozljede nije uzimao bolovanje.

Uz ortopedsku čizmu nastavio je snimati 'Potjeru' te je vodio nekoliko emisija unatoč ograničenjima.

- Ne volim što sjedim jer mi je to neprirodna situacija, ali je sjedenje bilo nužno rješenje kako bi se snimanje nesmetano nastavilo. Neće ni to dugo tako - priznaje Lokas.

Foto: Privatni album

Ortopedsku čizmu nosio je isključivo tijekom snimanja, a danas ju je zamijenila praktičnija ortoza koja mu omogućuje lakše kretanje. Oporavak je započeo odmah. Prve terapije odradio je u jednoj zagrebačkoj poliklinici, a zatim je uslijedio i dvotjedni oporavak u Termama Selce.

- Hodam normalnije i stvarno treba još malo da budem sto posto - kaže Lokas te dodaje kako se stanje iz dana u dan popravlja: 'Bitno da stojim, hodam i uvodim treninge s većim opterećenjima. Treba još malo poraditi na fleksiji i da splasnu još neke sitne otekline koje su se zadržale, ali sve je to već sad puno bolje kako je bilo te se nadam da sam uskoro skroz u redu'.

Foto: Privatni album

Veliku podršku u svemu ima i od najbližih. Sinovi Noa (24), Tomo (19) i Jakov (16), koje je dobio u braku s bivšom suprugom Ivanom, bili su mu velika pomoć u svakodnevici.

- Često gledam svoje klince i mislim da, zahvaljujući njima, nikad neću biti sam, bez obzira na to u kakvoj se životnoj situaciji nađem - rekao je Lokas ranije za Story.

Pred njim su nova snimanja 'Potjere' i 'Superpotjere', pa je raspored ponovno gust. Putovanje u Madrid, koje je zbog ozljede morao odgoditi, zasad ostaje u drugom planu.

- Raspored je puno gušći, tako da ću vidjeti kad i kako na put, ali nešto će već biti. Prioritet je snimanje - zaključio je Lokas.

Foto: Privatni album