POZNATO I KADA

Jovanotti stiže u pulsku Arenu!

Jovanotti stiže u pulsku Arenu!
Koncert u čarobnom ambijentu pulske Arene idućeg će ljeta ujedno biti i jedini Jovanottijev nastup u regiji što ga čini posebno atraktivnim za publiku iz Hrvatske, Slovenije, Italije i šireg susjedstva

Lorenzo Cherubini, poznatiji kao Jovanotti stiže u pulsku Arenu u petak, 3. srpnja 2026. godine! Jedan od najutjecajnijih talijanskih kantautora i najprepoznatljivijih glazbenih inovatora svoj će dugoočekivani samostalni nastup u Hrvatskoj održati u sklopu turneje povodom nadolazećeg studijskog albuma čiji je izlazak najavljen za 20. studenoga ove godine. Koncert u čarobnom ambijentu pulske Arene idućeg će ljeta ujedno biti i jedini Jovanottijev nastup u regiji što ga čini posebno atraktivnim za publiku iz Hrvatske, Slovenije, Italije i šireg susjedstva.

Foto: promo

U više od tri desetljeća karijere, Jovanotti je razvijao vlastiti umjetnički identitet koji nadilazi jasno definirane žanrovske granice - početkom osamdesetih započeo je tako svoj glazbeni put kao DJ, no ubrzo postaje autor koji prirodno spaja pop, hip-hop, funk, elektroniku, world music i rock. Taj iskorak potvrdili su i njegovi ključni albumi: Lorenzo 1994 kao prvi pokazatelj šireg pop izričaja, Buon Sangue (2005.) obilježen novim, suvremenim zvukom, Ora (2011.) s kojim donosi elektronski zaokret te Lorenzo 2015 CC. kao jedno od njegovih najkompletnijih i najzrelijih izdanja.

Uz takvu glazbenu širinu došli su i hitovi - A te“, „L’Estate Addosso“, „Penso Positivo“, „Ragazza Magica“, i „Chiaro di Luna“ samo su neke od skladbi koje obilježavaju talijansku pop kulturu, ali i uživaju status međunarodnih singlova prepoznatih među publikom u čitavoj regiji.

Foto: promo

Jovanottijev utjecaj vidljiv je u načinu na koji je redefinirao talijansku mainstream scenu - otvorio je prostor za slobodnije kombiniranje žanrova, približio globalne trendove lokalnoj publici i postao referentna točka za nove generacije glazbenika. U zemljama regije, Jovanotti je izvođač koji prelazi jezične i kulturološke granice, a njegov spoj popa, elektronike i jakog koncertnog identiteta već desetljećima pozitivno odjekuje i izvan granica talijanskog tržišta.

Foto: promo

Prodaja ulaznica za nastup u Areni Pula kreće u ponedjeljak, 17. studenoga u 12 sati putem sustava Entrio i na svim Entrio prodajnim mjestima po cijenama od 49 eura za travnjak, 69 eura za parter i 79 eura za tribine, a sve dodatne informacije o ovom zaista posebnom nastupu sljedećeg ljeta bit će dostupne u narednim danima na društvenim mrežama Incognito Agency.

