'Jugoslavenka' u Jelsi: Statisti još uvijek nisu dobili honorare

Njih 50-ak tražilo je ovih dana i sastanak s načelnikom općine Nikšom Peronjom, poznatim u Jelsi i po nadimku Palačinka, jer im novac nije stizao

<p>Iako su napustili Jelsu prije mjesec dana, filmska ekipa srpske televizijske serije “Jugoslovenka” tek sad podmiruje dugovanja stanovnicima Jelse i drugih hvarskih mjesta koji su na setu bili statisti.</p><p>Njih 50-ak tražilo je ovih dana i sastanak s načelnikom općine <strong>Nikšom Peronjom</strong>, poznatim u Jelsi i po nadimku Palačinka, jer im novac nije stizao.</p><p>- Ja do danas još nisam dobio ni kune. Bio sam tri puta na setu, bez ugovora i sve je išlo na riječ. Obećali su nam 250 kuna po danu snimanja, a ukupno nas je bilo 50-ak žena i muškaraca. Ja sam snimao na Humcu, u Jelsi i neke noćne scene na svjetioniku Iga. O honoraru sam razgovarao s Leom Korejzl, a kad sam joj poslao poruku i pitao za novac, vratila mi je upitnik. Pravila se luda - kaže <strong>Petar Bunčuga</strong>, jedan od statista koji je u četvrtak još čekao honorar. Načelnik Jelse, Peronja, u telefonskom razgovoru rekao je da problema nema i uputio nas na<strong> Anamariju Buj.</strong></p><p>- Ja sam za Roman produkciju bila zadužena za sakupljanje statista. Ne razumijem zašto sad ta pobuna jer je novac uplaćen i ja ću ga podijeliti svima koji su bili na setu - rekla je u četvrtak, ali nije rekla koliko je i kamo uplaćeno. No 24sata dobila su potvrdu da je Roman produkcija uplatila 19. kolovoza 10.380 eura na račun Anamarijina prezimenjaka. <strong>Roman Majetić </strong>nije nam se javljao.</p><p>- Napravili su 40.000 eura štete. Policija mi je rekla da ih sam moram iseliti iz kuće, pa sam to učinio s dva redara i bez fizičkog nasilja. Pitam se zašto je u slučaju <strong>Nikoline Pišek u </strong>pritvoru bio Ristović, a ne vlasnik kuće? Tu sam ja bio odveden, a ne Majetić. Policija ima dvostruka mjerila - kaže <strong>Drinković</strong> i najavljuje sudski nastavak cijele afere.</p>