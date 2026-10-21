Julia Stiles plesom odala počast kolegi Heathu Ledgeru i filmu '10 razloga zašto te mrzim'

Julia Stiles u utorak je u američkoj inačici showa „Ples sa zvijezdama” odala počast Heathu Ledgeru, svojem pokojnom kolegi iz filma „10 razloga zašto te mrzim”. Tijekom večeri posvećene važnim osobama u životima natjecatelja, Stiles je izvela suvremeni ples s partnerom Ezrom Sosom. Nastup je pratila pjesma „Can’t Take My Eyes Off You”, koju joj Ledger pjeva romantičnoj komediji iz 1999. godine, piše Page Six.

Prije nastupa Stiles se prisjetila rada s Ledgerom i rekla da je od njega mnogo naučila. Opisala ga je kao iskrenog, a zajedničko glumljenje kao lako iskustvo. Kazala je da bi mu voljela javiti kako ljudi i dalje cijene film te da su zajedno stvorili nešto posebno. Dodala je da u plesu želi prenijeti iskru koju je Ledger pokazao u filmu.

- Život je prekratak i trebali bismo uživati u svakoj minuti koju imamo na ovom planetu, rekla je Stiles.

Foto: YouTube/screenshoot

Na kraju koreografije Stiles su se na podiju pridružili kolege iz filma Joseph Gordon-Levitt, Gabrielle Union, Andrew Keegan, Susan May Pratt i Larisa Oleynik. U razgovoru s voditeljicom Julianne Hough rekla je da je Ledger u ljudima oko sebe budio svjetlost i pomagao im da zablistaju. Stiles i Sosa za nastup su osvojili 36 od mogućih 40 bodova.

U zajedničkoj objavi na Instagramu par je istaknuo da su plesu pristupili s pažnjom i poštovanjem prema Ledgeru i njegovu sjećanju. Naglasili su da ne žele definirati svoj odnos s glumcem ni ispričati priču koja nije njihova, nego odati počast filmu i njegovu utjecaju. U razgovoru za People Stiles je rekla da ju je iznenadilo koliko su je emotivno pogodile probe, osobito gledanje isječaka i slušanje glasova iz filma.

Stiles je tijekom proba za emisiju na njezinu Instagram profilu film opisala kao posebno razdoblje te rekla da je tužno što ga ne može slaviti s Ledgerom. Sosa je kazao da mu je čast što je osmislio koreografiju i da želi prenijeti radost njihova zajedničkog snimanja. Ledger je umro 2008. u dobi od 28 godina od slučajnog predoziranja, devet godina nakon izlaska filma.

*uz korištenje AI-ja