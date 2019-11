Juliette Lewis zgrozile cajke, ali oduševilo svitanje u Puli...

Hvala Hrvatska što ste se lijepo brinuli o nama, doviđenja, rekla je hollywoodska zvijezda i pjevačica jutros u videu na Instagram Storyju. Juliette Lewis (46) objavila je video svitanja zore u Puli što ju je oduševilo.

Sudeći prema videu nalazi se u jednom hotelu. Za sad nije poznato je li glumica u Hrvatsku došla poslovno ili privatno. Prije nekoliko dana je na Instagramu, na kojem ima oko 900 tisuća pratitelja, podijelila svoje frustracije tijekom boravka u Hrvatskoj. Naime, nakon napornog dana, otišla je u hotel kako bi se odmorila, ali 'susjedi' iz obližnje sobe to joj nisu dozvolili. U susjednoj sobi, sudeći po snimci, odvijao se pravi 'cajka' party na kojem su se puštale pjesme Harisa Džinovića, a glumici zadale 'pravu muku'.

- Pozdrav svima. Samo želim da čujete moje susjede u hotelu u Hrvatskoj. Ne znam zašto, ali ovo mi stvara stres. Samo želim doći u svoju sobu i pojesti hranu u miru i tišini - rekla je tad Juliette.

Glumica, poznata po filmovima 'Natural Born Killers', 'From Dusk Till Down', 'Cape Fear' Hrvatsku je posjetila prije desetak godina kad je sa svojim bendom The Licks nastupala u zagrebačkom klubu i na Murteru.

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih je bila u vezi s Brad Pittom. Zaljubili su se tijekom snimanja filma 'Too Young to Die'. Juliette je imala 16 godina kad su se upoznali, a on deset godina više od nje. Skupa su bili četiri godine.

- To je bila predivna veza, puna ljubavi, sa pametnim i zabavnim tipom. Nakon što smo prekinuli on je postao planetarno popularan - rekla je svojedobno Juliette.

