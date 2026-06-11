Julija Stefanović (22) nova je Miss Zadarske županije

U gradu Pagu održan je izbor Miss Zadarske županije za Miss Hrvatske za Miss Svijeta. U jedinstvenom ambijentu Kneževa Dvora te grada bogate povijesti, kulture i tradicije, pred brojnim posjetiteljima izabrana je nova predstavnica Zadarske županije koja će svoju županiju predstavljati na nacionalnom izboru 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Titulu Miss Zadarske županije ponijela je dvadesetdvogodišnja studentica iz Privlake Julija Stefanović koja je time osigurala svoje mjesto među finalisticama 31. izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Studentica je stručnog diplomskog studija Digitalnog marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Foto: Josip Čekada za Miss Hrvatske / PR

Preddiplomski studij završila je na smjeru Menadžment, a svoje obrazovanje kontinuirano nadograđuje kroz dodatne edukacije i usavršavanja. Već od svoje 15. godine aktivno stječe radno iskustvo kroz različite poslove u prodaji, turizmu, organizaciji događanja i medijima. Danas je zaposlena u jednoj međunarodnoj kompaniji, gdje razvija profesionalne vještine i gradi karijeru u području marketinga i event managementa.

Foto: Josip Čekada za Miss Hrvatske / PR

Njezin dugoročni cilj je pokretanje vlastite marketinške agencije. Osim poslovnih i akademskih uspjeha, Julija se istaknula i na državnoj razini u debatiranju na njemačkom jeziku, osvojivši 2. mjesto u Hrvatskoj te predstavljajući svoju zemlju na međunarodnom natjecanju u Pragu. Od djetinjstva se bavi šahom, a kao članica školskog tima osvojila je naslov državne prvakinje. Kreativni duh izražava kroz pisanje i glumu.

Foto: Josip Čekada za Miss Hrvatske / PR

Dobitnica je prve nagrade na književnom natječaju za prozu i poeziju, a sudjelovala je i u brojnim reklamnim kampanjama, videospotovima i promotivnim projektima. Humanitarnost je važan dio njezina karaktera. Još kao djevojčica organizirala je akcije prikupljanja pomoći za napuštene pse, pokazujući društvenu odgovornost i želju za pomaganjem drugima.

Ambiciozna, autentična i uporna, Julija vjeruje da ljepota dolazi iz spoja karaktera, znanja i rada na sebi. Kroz sudjelovanje na izboru želi inspirirati mlade djevojke da budu hrabre, vjeruju u svoje sposobnosti i slijede vlastite snove, istovremeno s ponosom predstavljajući Zadar i Zadarsku županiju.

Foto: Josip Čekada za Miss Hrvatske / PR

Titulu prve pratilje osvojila je Marta Špika koja je također svojim nastupom, ljepotom i osobnošću ostavila snažan dojam na stručni žiri i publiku. Finalistice su tijekom večeri predstavile svoju ljepotu, eleganciju i osobnost kroz nekoliko modnih izlazaka. U prvom izlasku predstavile su se u casual kombinaciji naglašavajući vrijednost paške čipke,, dok su u večernjim haljinama I vjenčanicama Nikolina wedding store pokazale sofisticiranost i gracioznost.

Foto: Josip Čekada za Miss Hrvatske / PR

Poseban dojam ostavio je završni izlazak tijekom kojeg su kandidatkinje još jednom pokazale samopouzdanje i dostojanstveno predstavile svoje ambicije, ciljeve i vrijednosti putem odgovora na pitanja žirija. Za besprijekoran izgled natjecateljica bila je zaslužna vizažistica Martina Peršić, dok se za elegantne i moderne frizure pobrinula Ljubica Jurčević. Svečanu večer koju je vodio Davor Garić dodatno je uljepšao nastup omiljenog hrvatskog glazbenika Sandija Cenova, koji je svojim najvećim hitovima stvorio izvrsnu atmosferu i oduševio okupljenu publiku.

- Izuzetno smo ponosni što se izbor Miss Zadarske županije održao upravo u Gradu Pagu, gradu bogate tradicije, kulture i iznimne turističke prepoznatljivosti. Ovaj događaj još je jednom pokazao ljepotu, vrijednosti i potencijal mladih žena koje predstavljaju svoje županije - izjavila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Foto: Josip Čekada za Miss Hrvatske / PR

Ivana Delač, bivša hrvatska missica napominje kako svake godine krunu Miss Hrvatske sanja preko sto lijepih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje od Slavonije do Dalmacije, preko Kvarnera, Istre i Like.

- Svaka od njih simbol je svoga kraja, ali i zajedničke misije kako biti glas mladih žena i uzor mnogim generacijama. Svaka županija ima svoje finalistice, najmanje Top5 koje tijekom godine promoviraju vrijednosti obrazovanja, kulture, humanitarnog rada i osobnog razvoja - ističe.

- U sustavu Miss Hrvatske za Miss Svijeta ima ih preko sto godišnje - istaknula je Delač.

Organizatori ovim putem upućuju posebnu zahvalu Gradu Pagu i gradonačelniku na podršci projektu, direktorici Turističke zajednice Grada Paga Martini Pernar Škunci na iznimnoj suradnji i pomoći u organizaciji, kao i partnerima koji svojim radom i kvalitetom predstavljaju najbolje od otoka Paga Sirani Gligora, Paškoj sirani, Solani Pag te tratoriji i vili Padre.

Pobjednica izbora Miss Zadarske županije postala je jedna od finalistica nacionalnog izbora te će predstavljati Zadarsku županiju na završnici 31. izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta, gdje će imati priliku boriti se za prestižnu krunu najljepše Hrvatice i plasman na svjetski izbor Miss World.

Foto: Josip Čekada za Miss Hrvatske / PR

Grad Pag i ovoga će lipnja biti središte kulturnih događanja. Već za nekoliko dana slijedi 15. Međunarodni festival paške čipke, koji će se održati od 19. do 21. lipnja. Festival okuplja čipkarice, umjetnike i zaljubljenike u kulturnu baštinu iz Hrvatske i inozemstva te promovira pašku čipku, koja se nalazi na UNESCO-voj Reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Uz bogat kulturni program, posjetitelji će imati priliku upoznati i druge simbole otoka Paga svjetski poznati paški sir, tradicionalnu proizvodnju soli te jedinstvenu gastronomsku i turističku ponudu koja Pag svrstava među najprepoznatljivije hrvatske destinacije.