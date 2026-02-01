Junaci filma 'Glavonja': Na snimanju smo postali prava mala detektivska banda'

Novi domaći igrani film za djecu "Glavonja" u kina dolazi 19. veljače, a sa sobom donosi razigranu i napetu dječju priču koja jednako zabavlja djecu i odrasle. U središtu priče je desetogodišnja Alisa i njezin stariji brat Milan, dječak u spektru autizma čija posebna percepcija svijeta postaje neočekivana prednost u trenutku kada roditelji tajanstveno nestanu. Zajedno s trojicom dječaka detektiva kreću u potragu koja prerasta u nadrealnu pustolovinu i pravo prijateljstvo.

"Glavonja" govori o prihvaćanju različitosti, empatiji i snazi zajedništva, nudeći najmlađima uzbudljivo filmsko iskustvo, a odraslima podsjetnik koliko se može naučiti kada svijet gledamo očima onih koji su drukčiji. Film je nastao kao međunarodna koprodukcija više europskih zemalja, a režiju i scenarij potpisuju Marina Andree Škop i Vanda Raýmanová.

Kako izgleda upustiti se u filmsku potragu, rješavati misterije i pritom steći nova prijateljstva, ispričali su nam Alisa, Milan i njihova detektivska ekipa.

Uloga Alise, Milanove sestre, pripala je Marti Mihanović.

- Alisa je buntovna mlađa sestra Milana. Iako je dosta samozatajna, jako se brine za svoga brata - objasnila nam je mlada glumica te dodala kako smatra da je i sama u privatnom životu dosta slična svom filmskom liku. Ovo joj je ujedno i prva filmska uloga.

- Glumom sam se počela baviti u drugom razredu osnovne škole. Moja dramska pedagoginja iz ZKM-a poslala je mojoj mami informaciju da se održava audicija - ispričala je Marta, dodavši kako joj je cijelo iskustvo audicije bilo vrlo zanimljivo.

Poticala ju učiteljica

U filmu su joj se posebno svidjele animacije.

- To dosad nisam toliko viđala u drugim filmovima - zaključuje, dodajući kako bi upravo to moglo biti posebno zanimljivo malim gledateljima.

Snimanje joj, kaže, nije bilo naporno, a najviše je uživala u druženju s ostalim mladim glumcima.

- Moja učiteljica me poticala da idem snimati pa nije bilo nikakvih problema - otkrila nam je.

Najveću podršku na setu imala je u Teni Tadić, koja je bila zadužena za rad s djecom, a najviše se zbližila sa svojim filmskim bratom.

- Najviše sam se složila s Maksom koji u filmu glumi mog brata Milana, jer smo u najviše scena bili zajedno - govori te dodaje kako joj je upravo njihova posljednja zajednička scena u filmu najdraža. Za ulogu se pripremala na probama na Ribnjaku.

Na kraju smo je pitali što bi poručila Alisi.

- Kad bih joj mogla dati jedan savjet, rekla bih joj da ostane tako hrabra i dobra djevojčica kao što je sada.

Njezin filmski brat je Maks Keončić, koji u "Glavonji" ima posebno zahtjevan i izazovan zadatak - utjelovio je lik Milana.

- On je trinaestogodišnji dječak s autizmom koji slika kako bi se smirio. U filmu nije u najboljim odnosima sa sestrom, ali kako se radnja razvija, Milan se s njom sve više zbližava - objašnjava Maks, koji se glumom bavi od 2018. godine.

Na audiciju ga prijavio tata

Glumiti Milana, kaže, nije mu bilo emocionalno teško. Lik je gradio postupno i ležerno, a za ulogu se pripremao tijekom drugog polugodišta 2024. godine.

- Pomogle su mi pedagogica glume i redateljica Marina. Najviše sam pazio na disanje i na to gdje usmjeravam pogled kako bih što uvjerljivije odglumio Milana - otkriva.

Na audiciju ga je prijavio tata, a sastojala se od tri kruga, koje pamti kao zanimljivo i zabavno iskustvo. Film se snimao na početku ljetnih praznika, pa nije morao izostajati iz škole. Kao najdražu scenu izdvaja onu u kojoj vrišti u tunelu, a priznaje i da snimanja ponekad znaju biti naporna.

- Znaju biti teška, ali i zabavna zbog samog iskustva - zaključuje.

Najveća podrška tijekom snimanja bila mu je obitelj, dok prijatelji još ne znaju da će ga gledati na velikom platnu. Na kraju smo ga pitali što bi volio da publika zapamti iz filma.

- Volio bih da publika zapamti da su ljudi koji su neurorazličiti isto ljudi - poručuje Maks.

Mark Spiridonović glumi jednog od trojice mladih detektiva uz čiju pomoć brat i sestra pokušavaju riješiti misterij nestanka roditelja. Gluma ga prati od najranijih dana – još od vrtića.

- Igrao sam u vrtićkim predstavama, a to se nastavilo i u školi, u razrednim i školskim predstavama. Nakon toga dobio sam malu ulogu u jednom dokumentarno-igranom filmu, a potom i u "Glavonji". Veseli me što će oba filma ove godine izaći u kinima - otkriva Mark.

Kada su ga roditelji pitali želi li se prijaviti na audiciju, kaže da je to za njega bilo ostvarenje sna.

- Ako me izaberu pa snimam film koji će biti na velikom platnu, onako - wow! Na audiciji sam prvo bio pod adrenalinom, ali čim sam upoznao ostale, odmah sam se opustio - prisjeća se.

Film mu se jako sviđa, iako mu je, priznaje, još uvijek pomalo čudno gledati samog sebe na velikom platnu. Kao najzabavnije trenutke sa snimanja izdvaja neplanirane situacije.

Ima i smiješnih anegdota

- Najsmješnije mi je bilo kad se kolega Martin, koji glumi detektiva Edu, spotaknuo i pao tijekom snimanja scene, ali i kad smo se lovili po livadi usred ozbiljne pripreme - priča kroz smijeh.

Snimanje mu je olakšala činjenica da se odvijalo tijekom školskih praznika.

- Treniram dva sporta i inače je teško sve uskladiti sa školom. Srećom, snimanje je počelo krajem školske godine i nastavilo se preko ljeta - kaže.

Iako snimanja znaju biti zahtjevna, Mark ističe da mu iskustvo nije teško palo.

- U životu ništa nije uvijek lagano, pa tako ni na snimanju, ali ja sam baš uživao i imao super okruženje - kaže, dodajući kako su mu velika podrška bili i stariji glumci, ali i cijela ekipa na setu. S nekima je razvio i pravo prijateljstvo.

- Najviše sam se zbližio s Martinom, Andrijom, Maksom i Martom. Cijelo vrijeme smo si bili podrška i morali smo se dobro upoznati da bismo funkcionirali na setu - govori.

Postao je popularniji

Roditelji su, kaže, presretni zbog njegove uloge, dok ga prijatelji pomalo zadirkuju.

- Malo me zezaju, ali im je drago. Film je već utjecao i na moju popularnost - priznaje kroz smijeh.

Njegov detektiv razlikuje se od ostalih jer je najstariji i najodgovorniji u ekipi. Za ulogu se pripremao kod kuće i na zajedničkim probama.

- Kod kuće sam čitao tekst uz pomoć tate, koji ima glumačko iskustvo, a svi smo zajedno vježbali s acting coachericom Tenom Tadić. Zbog uloge su me morali i ošišati, što mi je bila velika promjena jer sam prije imao dugu kovrčavu kosu - otkriva.

Kao najnapetiju scenu izdvaja onu snimanu noću.

- Žustro prolazimo kroz grad kako bismo stigli do muzeja i spriječili veliku pljačku. Jako je napeto i zanimljivo, ali ne želim otkrivati previše - kaže tajnovito Mark, koji priznaje da je i prije volio misterije, a zahvaljujući ovom filmu - još i više.

Trećeg mladog detektiva u filmu "Glavonja" glumi Andrija Lamot, kojem je uloga detektiva Šimuna ujedno i prva glumačka uloga u životu.

- Uloga detektiva Šimuna mi je prva uloga u životu, to znači da sam počeo glumiti sa sedam godina. Do tada su mi sve aktivnosti bile sportske, a nakon snimanja sam počeo ići na dramsku radionicu i prijavljivati se na audicije. Tada sam shvatio da ću kad odrastem biti glumac - kaže Andrija.

Na audiciju ga prijavila teta

Na audiciju ga je prijavila teta Anja, glumica koja njega i braću često vodi na predstave.

- Negdje je vidjela poziv na audiciju za film 'Glavonja', a tražili su dječake mojih godina. Trebalo je poslati video u kojem se predstavljam. Iz zabave smo snimili video i ona ga je poslala, a kad sam taj dio prošao išao sam na još tri kruga audicije uživo. Na prvoj mi je bilo čudno, imao sam tremu jer nisam želio ostaviti loš dojam, ali redateljica Marina je bila jako dobra prema meni pa sam se opustio. Na zadnjem krugu audicije su sa mnom bili Mark i Martin i to mi je bilo jako zabavno jer smo glumili neke fora scene i tad me više uopće nije bilo strah već sam uživao - prisjeća se.

Film mu se, kaže, jako sviđa. I to ne samo zbog činjenice da on glumi u njemu.

- Jako je zanimljiv jer je u isto vrijeme zabavan i pametan. Ima pouku, ali i misterij, pa nije dosadan ni u jednom trenutku. Mislim da će svima biti fora gledati ga, a nakon filma će djeca biti sigurno bolja prema djeci s autizmom - ističe.

Kao posebno zanimljive trenutke izdvaja snimanja u gradskoj vijećnici i na drvetu.

- U pauzama smo se igrali predsjednika koji mijenjaju svijet, a super mi je bilo i snimanje scena na drvetu gdje nam je kaskader Danijel pokazivao backflip - govori.

Snimanja je, kaže, bez problema uskladio sa školom.

- Bio sam prvi razred i izostao sam samo nekoliko dana pred kraj školske godine. Imao sam sve petice, a učiteljica je rekla mami da nema problema - objašnjava.

Iskustvo koje će pamtiti

Iako su snimanja ponekad bila zahtjevna, Andrija ih pamti kao zabavno iskustvo.

- Bilo je možda naporno kad smo snimali po vrućini pa smo se preznojavali, snimanja rano ujutro kad je bilo hladno, a kostimi su nam bili kratki i tanki ili kad smo snimali u dubokoj travi i komarci su nas grizli. Ali bilo je puno više super trenutaka. Na primjer, kad je Mark našao žabu, kad smo igrali nogomet, kad smo se igrali predsjednika, kad smo snimali u tunelu Grič pa je Martin smiješno pao, kad smo se družili s kaskaderom, kad smo išli na ručak u jednom posebnom autu, kad smo snimali u Sloveniji pa smo jeli najbolji sladoled ikada - nabraja.

Najveća podrška mu je na početku bila teta Anja koja ga je i prijavila na audiciju.

- Kad je pročitala scenarij rekla je da ću odlično odglumiti svoju ulogu koja je baš za mene.

Naravno, ogromna podrška bila mu je i obitelj koja ga je vodila na probe na Ribnjak. Tamo su ga čekali, ali i brinuli da sve bude usklađeno.

- Kada bi došao sa snimanja stalno bi me ispitivali je li mi prenaporno i jesam gladan - priča mali glumac.

Na setu je i njemu bila najveća podrška 'teta Tena'.

Zbližili se na snimanju

- Tako smo je zvali iako je ona zapravo glumica. Ona se brinula za nas da nam ne bude vruće, hladno, dosadno, da ne jedemo previše slatkiša, učila nas je tekst, kako da vrištimo iz želuca da ne ostanemo bez glasa i pripremala nas je za snimanje - otkriva.

Na setu se zbližio s mnogima.

- Od ekipe sam se najviše zbližio s Martom, Maksom, Martinom i Markom jer smo zajedno išli na probe, zajedno smo snimali i skupa smo se igrali. Ja sam bio najmlađi pa sam najviše slušao što oni pričaju. Zbližio sam se i s tetom Tenom jer se ona odlično i stalno brinula za mene i glumački i prijateljski. I s redateljicom Marinom jer sam i s njom puno vremena provodio na audicijama, na probama i na snimanju - rekao je Andrija.

Obitelj je, kaže, bila presretna kad su saznali da je dobio ulogu, a razglasili su to cijeloj široj obitelji i prijateljima. S izlaskom trailera interes je rastao, a zanimljiv je bio i njegovoj mlađoj braći Juranu i Petru.

- Oni su ga pogledali sto puta i svoj djeci u vrtiću su ispričali o filmu. Popularnost u školi mi je narasla kad se trailer počeo prikazivati u kinima, zaustavljaju me djeca na hodniku i glume moje scene. A prijatelji u razredu me ispituju mogu li ići na premijeru - otkriva.

Za ulogu se pripremao mjesecima.

- S tetom Tenom i redateljicom Marinom smo imali probe dva puta tjedno nekoliko mjeseci. Iznajmili su prostor na Ribnjaku i tamo nam je bilo jako zabavno, upoznali smo se međusobno, čitali tekst, igrali glumačke vježbe, učili kako se derati a da ne ostanemo bez glasa i svašta nešto. Tada sam shvatio da želim ići na dramsku radionicu i kad ovo snimanje završi - ispričao je dječak.

Volio bi opet glumiti detektiva

Na pitanje kakav bi detektiv bio u stvarnom životu, Andrija se nasmijao.

- Imao bih i kod kuće puno posla, istraživao bih tko je pojeo moje slatkiše jer svi kažu da nisu oni ili gdje nestaju izgubljene stvari jer nam uvijek nešto fali. Volio bih istraživati I neke tajne prolaze i stare zgrade, ali za to bih trebao imati ekipu uz sebe - kaže.

A bi li opet glumio detektiva?

- Volio bih ponovno glumiti detektiva, oni su jako cool, imaju super rekvizite i zapravo liče na superheroje koje ja obožavam. Bilo bi super da u idućem filmu istražujem zločine u Zemlji crtića. Prvo bih došao do Spidermana i s njim bih pretražio cijeli Marvelgrad, pa bih se primio za Spidermana i odletjeli bi do DC grada gdje je predsjednik Batman, koji bi mi ispričao o njihovim zločinima. Na kraju bismo otišli u svemir, a od tamo bismo gledali Zemlju crtića i otkrili koji su najveći zlikovci (koje bi naravno nadmudrili jer su detektivi jako pametni) - zaključuje maštovito.

Trećeg člana detektivske ekipe u filmu "Glavonja" glumi Martin Pišlar, kojem gluma već neko vrijeme čini važan dio svakodnevice, ali je ova filmska avantura za njega posebno iskustvo.

Nakon tog iskustva, uslijedila je i uloga u seriji "Majstori":

- Nakon toga sam dobio ulogu u seriji 'Majstori'. Glumio sam dječaka Zvonka koji pokušava popraviti klima-uređaj. Ekstra zabavno snimanje jer smo morali dočarati ekstra vruće ljetno ozračje usred zime - dodaje.

Na audiciju za film "Glavonja" prijavila ga je mama, nakon što je u ZKM-u dobio mali informativni plakatić.

- Prijavila me mama! U ZKM-u sam dobio mali info plakatić za audiciju. Tamo idem na dramsku. Za prvi krug audicije morali smo snimiti video i poslati ga uz prijavu. Bilo mi je baš zabavno to snimati kod kuće, pokušavao sam biti što prirodniji i pokazati koliko volim pričati i zezati se, snimali smo video cijelu večer - govori.

Osvojio ga detektivski dio priče

Kad su ga nakon toga pozvali uživo, treme gotovo da nije bilo.

- Kad su nas nakon tog videa pozvali uživo, na audiciji mi je bilo baš cool! Uopće nije bilo treme jer smo se cijelo vrijeme igrali i smijali - prisjeća se.

Film mu se iznimno sviđa, a posebno ga je osvojio detektivski dio priče.

- Film je totalno super. Jedva čekam ga pogledati s ekipom u kinu. Najzanimljivije mi je u filmu taj detektivski misterij, istraživanje nestanka roditelja je skroz napeto. Iz događaja u događaj zapadamo u još veću zavrzlamu, na kraju više ni sam ne znaš kako se izvući iz koje situacije - opisuje.

Snimanja je, kaže, bez problema uskladio sa školom i drugim obavezama.

- Pa zapravo mi je bilo skroz lagano jer smo većinu filma snimali tijekom ljetnih praznika! Što se tiče priprema, probe za film su bile navečer, pa mi to nije utjecalo na školski raspored ili druge obaveze tijekom dana. Odradio bih tokom dana sve što sam trebao, a onda navečer išao na probe s ekipom. Bilo je to kao neki večernji izlazak - vježbali smo scene, družili se i dogovarali kako ćemo što izvesti - govori.

Snimanja mu nisu bila teška, već upravo suprotno.

- Ne, nimalo nije bilo teško snimati. Osim same glume, najbolje mi je bilo druženje. Postali smo prava detektivska družina i kad nije bilo akcije, stalno smo se zezali i smijali. Zapravo, cijelo to snimanje mi je prošlo kao jedan dugački, ludi period na školskoj terenskoj nastavi - kaže.

Povezali se na setu

Najveću podršku imao je u roditeljima, ali i na samom setu.

- Najveća podrška su mi roditelji, a na setu su mi najviše pomogle teta Tena i redateljica Marina. Teta Tena je bila kao neka dobra vila na snimanju. Uvijek je bila tu da nam pomogne oko teksta ili da nam objasni bilo što nas je zanimalo. Redateljica Marina imala je tonu strpljenja za nas klince i uvijek nam je na cool način objasnila što želi, a da se mi pritom osjećamo slobodno i da se igramo - ističe.

S ostatkom dječje ekipe brzo se povezao.

- Marta, Maks, Mark, Andrija i ja smo bili prava ekipa! Doslovno! Bilo mi je najjače što smo cijelo vrijeme sve radili skupa. Stalno smo se zezali, smijali i postali prava banda na setu - kaže.

Reakcije obitelji i prijatelja bile su snažne.

- Moji doma su totalno ponosni, mama je 'izvan' sebe otkad je vidjela trailer! Moj najbolji frend Adrian je totalno nabrijan na cijelu tu priču. Čim negdje vidi plakat, odmah ga fotka i šalje u školsku grupu. Ne propušta priliku da me malo 'spusti' i zadirkuje na svaku foru iz filma koju stigne - govori kroz smijeh.

Popularnost u školi, priznaje, osjeti se.

- Ekipa u razredu je najjača, sad su u nekom 'svom' filmu i na apsolutno svaku stvar koju kažem, samo mi odgovore: 'Zaboravio si reći PRIJEM!' Malo mi je čudno kad me ljudi počnu prepoznavati na ulici, ali trudim se ostati skroz cool i normalan. Ipak sam ja još uvijek onaj isti, samo što sad imam malo više 'prijem' fora u svakodnevnom životu - kaže.

Nije imao tremu

Za ulogu se ozbiljno pripremao.

- Za ulogu sam se pripremao na večernjim probama, gdje smo prolazili kroz scene i dogovarali se kako budemo snimali film. Najviše mi je pomogla redateljica Marina - ona mi je točno objasnila kakav taj moj mali detektiv treba biti. Puno mi je pomogla i teta Tena, uvijek bi mi dala neki super savjet. Naučile su me kako da zvučim i zračim kao pravi detektiv - objašnjava.

Prvi dan snimanja pamti kao čisto uzbuđenje.

- Nisam imao tremu, to je bila čista desetka zabave, uzbuđenje jer je krenula avantura, kao da s razredom kreneš mjesec dana na terensku nastavu - prisjeća se.

U ulozi mladog detektiva najviše ga je zabavljalo to što može biti 'najpametniji u sobi'.

- U ulozi mladog detektiva najzabavnije mi je bilo to što sam mogao biti lik koji misli da je najpametniji i uvijek korak ispred svih. Mogao sam složiti onu svoju 'opasnu' detektivsku facu i glumiti 'šefa' dok istražujemo nestanak roditelja - kaže.

A kada bi birao neku novu ulogu, dileme nema.

- Snimanje mi je baš gušt i definitivno bih se htio nastaviti baviti glumom. Ponovno bih odabrao misterij i akciju jer je to najzabavnije, ali bila bi fora i neka totalno otkačena fantasy uloga s puno kaskaderskih fora, specijalnih efekata i supermoći - zaključuje Martin.