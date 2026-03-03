Junior Soprano proslavio 95. rođendan: Volim kad mi se ljudi smiju, zato sam u ovom poslu

U Muzeju pokretne slike u New Yorku održavala se večer posvećena kultnoj seriji The Sopranos, u sklopu programa 'Celebrating The Sopranos Season 3', koji je okupio obožavatelje i dio originalne glumačke postave.

Nakon projekcije jedne od epizoda uslijedio je panel-razgovor s tvorcem serije Davidom Chaseom i glumcima, a večer je obilježila i emotivna proslava 95. rođendana Dominica Chianesea, legendarnog 'Junior' Soprana. U jednom je trenutku publika zapjevala 'Happy Birthday', a dirljive trenutke s pozornice pratili su gromoglasni pljesak i osmijesi kolega, među kojima je bio i Edie Falco.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

- Imao sam sjajne replike. Iskreno, to je razlog zašto sam ušao u ovaj posao - jer sam volio kad se ljudi smiju - ispričao je na panelu legendarni glumac.

Serija se emitirala šest sezona, od 1999. do 2007. godine, a glavnu je ulogu mafijaškog šefa iz New Jerseyja igrao pokojni James Gandolfini. Uz Falco i Chianesea, u seriji su glumili i Michael Imperioli, Jamie-Lynn Sigler te Robert Iler.

Chianeseova kći Rebecca dan nakon rođendana podijelila je fotografije proslave na Instagramu uz poruku: 'Sretan 95. rođendan, tata'.

Osim u 'Sopranosima', Chianese je glumio i Kumu II. te u seriji Boardwalk Empire.