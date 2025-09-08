Obavijesti

GLAZBENA POSLASTICA

Jure Brkljača objavio novi singl 'Još je otrov u meni': 'Osjetio sam da mora ostati moja...'

Foto: Petar Butković/Nino Šeperić

Htio sam unijeti novu energiju u ono što radim, izaći malo iz dosadašnjih okvira i napraviti nešto što će zvučati svježe, kaže pjevač

Novi singl 'Još je otrov u meni' donosi drugačiji zvuk i novi pristup u glazbenom izričaju Jure Brkljače. Nastala spontano, u samo jednom poslijepodnevu, pjesma je rezultat trenutka inspiracije, ali i želje da se napravi korak dalje u autorskom razvoju.

- Htio sam unijeti novu energiju u ono što radim, izaći malo iz dosadašnjih okvira i napraviti nešto što će zvučati svježe - otkriva Jure.

- Iskreno, na početku nisam ni planirao snimiti ovu pjesmu – čak sam razmišljao da je ponudim nekom od kolega iz regije. Ali dogodila se neka posebna povezanost i jednostavno sam znao da je moram zadržati - dodaje.

Foto: Petar Butković/Nino Šeperić

Za produkciju je zaslužan Saša Milošević Mare, jedan od najtraženijih producenata u regiji, poznat po svom modernom pristupu i prepoznatljivom zvuku.

- Sa Sašom sam brzo kliknuo – dao je pjesmi točno ono što sam zamislio. Također, posebno mi je drago što je u studiju tada bio i Filip Živojinović, čiji su savjeti dodatno doprinijeli da pjesma dobije završni oblik - dodaje Jure.

Pjesmu prati i videospot snimljen u Osijeku i okolici, u režiji Darija Lepoglavca. Za snimanje su iskorištene lokacije unutar osječke Tvrđe, dok su unutrašnji kadrovi snimani na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Akademija je ustupila na korištenje vrlo poseban i zanimljiv koncertni klavir crvene boje koji je dodatno obogatio vizualni dojam spota.

Foto: Petar Butković/Nino Šeperić

