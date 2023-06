Jurica Pađen, Aerodrom, Vanna i Indira rasplesali publiku prvu večer jubilarnog CMC festivala

Jubilarno 15. izdanje CMC festivala Vodice koncertom su otvorili Jurica Pađen & Aerodrom. Izveli su Pađenove najveće hitove, a grupa je ispipala dalmatinski teren s novom pjesmom 'Bura ore more', koju su Vodičani dobro prihvatili.

- Je li bilo dobro? Tko misli da je bilo dobro, nek' digne ruku! - viknuo je Pađen pa počeo brojati ruke u zraku...

- Uu čovječe, tko zna, možda postane hit - smijao se pjevač te je grupa koncert završila pjesmom 'Što si u kavu stavila'.

Nakon njih nastupila je razigrana Vanna. Stigla je u pratnji supruga filmskog producenta, Andrije Vrdoljaka. Suprug ju je držao za ruku dok se nije popela na pozornica, a odgledao je i cijeli koncert. S ruksakom na leđima ništa mu nije bilo teško. No vratimo se na nagrađivanu pjevačicu. Bila zima ili ljeto, kaput ili kratka haljinica, Vanna ne izlazi iz svjetlozelene boje. Ovaj put to je bila haljina do koljena, s kojom je sjajno istaknula vitke noge.

- Vi ste najbolja i razmažena publika. Ne treba se diviti svemu i svačemu - rekla je Vanna te primila nagradu za Najboljeg izvođača u 2022. godini.

- Ovo će pokriti sve moje rupe na zidovima - smijala se držeći veliko uokvireno priznanje.

Nakon Vanne, izašla je Indira, a koliko je publiku digla na noge, govori činjenica da su se zaštitari približili bini, ali ne da zaustave publiku, već da snime pjevačicu.

U kombinezonu boje kože s velikim bijelim cvjetovima, te s 'oklopnim' topom i kratkom suknjicom iste boje, Indira se istezala na stepenicama prije izlaska na pozornicu. To je činila u visokim čizmama.

Istezanje je moža malo izgledalo čudno, ali kad vidite Indire porete na pozornice, bit će vam jasno zašto je to neophodno. Njezin ples pomalo podsjeća na naporan trening, a Indira na trenericu, koja nikad ne odustaje i ima energije za ponoviti vježbu i motivirati te da budeš pobjednik. Njoj te vježbe sjajno pristaju, ali ako tako odradi nastup triput tjedno, nema smisla ići na dodatne treninge kod supruga Željka, fitness trenera.

- Ne mislim ja tako brzo otići. Trajem tek 27 godina - ponovila je nekoliko puta.

I nemoj ići nigdje, napravila si pravi show u Vodicama.