Jurica Pađen i Aerodrom imaju fanove u Poljskoj, Španjolskoj i Ukrajini: Znaju sve naše pjesme

Rijetko koji glazbenik može se pohvaliti fanovima kao što ih ima Jurica Pađen. Poljakinja Marysia poslala mu je fotografiju isheklanog omota kompilacije Aerodroma koja sadrži prvih pet albuma benda za brata Adama, koji je njihov veliki fan. Nama je ispričao fenomenalnu priču koja se krije iza toga.

Foto: PROMO

- Moj obožavatelj Adam i ja imali smo nevjerojatan susret. Kad sam bio na moru i plivao svoju rutu, vidio sam da me neki dečko slijedi na paddle boardu. Na engleskom me pitao jesam li ja Jurica Pađen iz benda Aerodrom, na što sam mu odgovorio da jesam. Predstavio mi se i rekao da je moj najveći fan, da je iz Poljske i da se zove Adam. Kasnije smo se i poslikali i on stvarno zna sve pjesme, sve članove benda, sve albume... Nevjerojatno - ispričao nam je glazbenik, koji će za dvije godine proslaviti 50 godina od osnutka Aerodroma.

Nakon toga je Adam bio i na njihovu koncertu sa sestrom Marysiom, a posebno mu je bilo drago jer oni imaju svega 20-ak godina.

- I tako mi je ona sad poslala za Božić što je isheklala bratu. To je čista ljubav, baš me to razveselilo - dodao je Jurica.

Osim toga, otkrio je i kako mu je Marysia isheklala tzv. bookmarker, odnosno označivač stranica i da ga vrlo rado koristi.

Kaže kako je od fanova dobio raznorazne poklone.

- Ma bilo je tu svačega. Od rakija, torti pa sve do kaseta. Kad se sjetim, na fešti u Puli sam dobio kasetu i prvo sam pomislio: 'Joj, opet'. Ali kad sam došao u Zagreb i preslušao je, zamalo sam pao na dupe kako je bila dobra. Na kaseti je bio Alen Vitasović - prisjetio se legendarni glazbenik, koji poklone obožavatelja pomno čuva.

Poljak Adam Dziurleja s početka priče veliki je obožavatelj ex-yu scene, a najviše voli Aerodrom, čije pjesme su na poljskom otpjevali tamošnji glazbenici. Tako na poljskom možete slušati "Običnu ljubavnu pjesmu" i "Stavi pravu stvar na pravo mjesto". Pađen nam kaže kako će Poljaci otpjevati i njegovu pjesmu "Metar vina". No obožavatelja ovaj 70-godišnji glazbenik ima i iz drugih zemalja.

- Poslije koncerta u Makarskoj došao mi je mladi dečko iz Ukrajine koji ima sve albume od Aerodroma, samo nemamo, nažalost, zajedničku fotku. Tu je i Enekoitz Ipunto, fan iz Španjolske. Javio mi je da je u Hrvatskoj i da bi se rado sa mnom upoznao. Rekao sam mu da nema problema, baš sam bio u Zagrebu i popili smo piće. Isto prati ex-yu scenu, a najviše voli Aerodrom. I ja sam mu poklonio 'Greatest Hits' i još smo u kontaktu - otkriva nam roker, koji nam je najavio i izlazak novog albuma Aerodroma.

Foto: Privatni album

- Trebao bi izaći za mjesec dana, zvat će se 'Pali motore'. Osim na CD-u, izlazi i na vinilu u izdanju Croatia Recordsa. Za grafičko oblikovanje albuma zaslužni su Igor Ilić i njegova supruga Maja. Igor je zaslužan i za naslovnu fotografiju. Osim toga, album će krasiti i fotografije Marine Pešić, Alekse Stankovića i Igora Cecelje. Fanove na albumu čekaju nove pjesme, neke koje su već izašle kao singlovi, a moći će uživati i u nekim starijim pjesmama - ispričao nam je Pađen.

Radi punom parom jer ga čeka i mnogo koncerata, a u tijeku su dogovori i za ljetne nastupe.

- Publika nas zasad može slušati 5. ožujka u klubu Boogaloo u Zagrebu, gdje će večer otvoriti Borna Čop band. U Rijeci smo 21. ožujka, a tamo će prije nas svirati Bang Bang. Nastupamo i 28. travnja u Sarajevu. Dogovaramo i nastup u Osijeku - rekao je Pađen.

Obitelj mu je golema podrška - od supruge Ane pa sve do djece - sina Vite i kćeri Mile. Pitali smo ga i slušaju li djeca tatine pjesme.

- Naravno da slušaju. Glazbeno su obrazovani, a vodio sam ih i na Pepperse, na koncert Paula McCartneya... Htio sam da sve to čuju - govori Pađen.

Pitali smo ga i što misli o domaćoj glazbenoj sceni.

- Drago mi je da se puno toga događa. Sluša se staro, novo, elektronika, rock, pop - rekao je i dodao kako od novijih izvođača može izdvojiti Valentina Boškovića, bend Kensington Lima, a dotaknuo se i Baby Lasagne.

- Moram i njega spomenuti. Zaista sam oduševljen i mogu reći da već dugo nisam čuo tako dobru našu stvar da se natjecala na Dori, stvarno je odličan - zaključuje Pađen.