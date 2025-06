Jurica Pađen otkrio čime ga je osvojila 24 godine mlađa Ana, ali i koju joj je pjesmu posvetio

Poznati zagrebački glazbenik Jurica Pađen nedavno je proslavio 70. rođendan i nastupio na open-air koncertu 'Rock night' na SRC Šalati.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Za Gloriju je spomenuo kako publika i dalje odlično reagira na pjesme kao što su 'Stavi pravu stvar na pravo mjesto', 'Obična ljubavna pjesma', '24 sata', 'Otkazani let', 'Što si u kavu stavila' i druge. Naveo je i kako je obitelj njegova najveća životna podrška.

Supruga Ana koja je 24 godine mlađa od Jurice, osvojila ga je 'kombinacijom puno kvaliteta i osmijehom'.

- Dovela si me u red, i – ja te jednostavno volim... Ne mogu sakriti koliko mi značiš ti, koliko mi, draga, značiš ti, nema više skitanja, ni ruženja do svitanja... - kazao je Pađen i otkrio kako je pjesmu 'Dovela si me u red' posvetio supruzi. Zajedno su dobili sina Vita i kći Milu, a glazbenik tvrdi kako se bave 'učenjem, glazbom i sportom'.

Foto: Tomislav Miletic/24sata

- Ostati kul, što je ponekad jako, jako teško…- Pađenov je savjet za preživjeti tinejdžerske dane.

Otkrio je i što bi rekao sebi mlađem 30 godina.

- Rekao bih si: 'Nikad nemoj gubiti vjeru, vjeruj u sebe i u to što radiš, slušaj intuiciju i budi ustrajan. Ne odustaj i ne daj da te neuspjeh obeshrabri, jer iz njega učiš i zato je dobro i kad ti je teško. Tako da je, zapravo, uvijek dobro' - odgovorio je.

Na kraju, prisjetio se i kako su izgledali 'after partiji' nekada i danas na njegovim koncertima.

- Nekad smo znali baciti televizor kroz prozor hotelske sobe, a sada ga gledamo - zaključio je.