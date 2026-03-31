Juricu u 'Večeri za 5' samo dva boda dijelila od maksimalnih 80: 'Sram me kuhati iza tebe'

Drugi dan rapskog tjedna 'Večere za 5' za veselu ekipu kuhao je Jurica. Ne čudi što je kuhar po struci zadovoljio nepca svojih gostiju, a to su pokazale i ocjene - Jurica je osvojio gotovo maksimalni broj bodova, točnije, njih 78.

Domaćin je pripremu večere započeo glavnim jelom 'Vela buža'. „Mislim da će biti nešto u saftu, neki brudet ili gulaš“, pretpostavio je Damir, a domaćin rekao kako je riječ o tradicionalnom primorskom jelu, više vrsta svježih riba s krumpirom i drugim povrćem po pekom. Slijedila je priprema predjela, filea od barakude. „Očekujem nekakvu paštetu“, rekao je Mijomir. Ipak, domaćin je pripremio umak od domaćih šparoga za ribu, a pripremio je i riblju paštetu. Na kraju je pripremio desert, palačinke.

Domaćin je gostima odmah na početku svakome na mjesto za stolom stavio mali poklon, kuhaču i dasku za rezanje s motivom 'Večere za 5'. Kao i večer prije, prvi je u goste stigao Damir Matušan, a odmah zatim su stigli i ostali gosti, među njima i novi gost Mijomir. Ekipa se okupila i nazdravila prigodnim aperitivom te pojela koju domaću fritulu prije nego što se smjestili za stol, a domaćin im poslužio predjelo.

„Jako se radujem jer znam da će on to napraviti baš kako treba, totalni je profesionalac i kad ima velik izazov onda on da najviše“, najavio je Damir, a njegov imenjak komentirao: „Ne izgleda mi umorno, koliko mi izgleda nervozno.“

Goste je poprilično impresioniralo to što su dobili zapravo dva predjela, to jest, jedan tanjur s paniranom sabljarkom i umakom od šparoga te drugi s ribljom paštetom i motarom. „Izgledom je jako privlačno, dekoracija je izvrsna, nema zamjerke“, komentirala je izgled predjela Ivana. Okus nije razočarao: „Jako mi se svidjelo, to je bila baš fantazija okusa“, zadovoljan je bio Mijomir.

„S ovim tanjurima mislim da ćemo ih pokositi večeras“, ponosno je komentirao Jurica slažući glavno jelo an tanjure. „Stvarno sam iznenađen. Poslije onog predjela, ja sam mislio da ne može bolje, ali ova raznolikost ribe - divlje ribe, bijele ribe, škampi, vidim po toću da je to bilo ispod peke - svaka čast Jure“, oduševljen je bio Damir Matušan, dok je Damir Cerovski ipak imao malu zamjerku: „Previše, previše toga na tanjuru.“

„Mislim da sam pretjerao malo s porcijama. Precijenio sam se, mislio sam da ipak oni mogu više pojesti“, iskreno je komentirao domaćin, a Damir Cerovski priznao da iako nije očekivao da će sve pojesti na kraju ipak pojeo gotovo sve s tanjura.

Nakon obilnog predjela i glavnog jela, bilo je vrijeme i za dekadentni desert. Jurica je kuglicu sladoleda zamotao u palačinku koju je poslužio na mrvljenim bademima i preljevom od jagoda, a na samu palačinku stavio je još i umak od smokvi. „Palačinke su mi dosta lijepo izgledale i nisam uopće očekivala da će sladoled biti u palačinkama“, komentirala je Ivana, a Mijomir priznao: „Mene sram nakon tebe kuhati, neće to proći nakon ovoga.“

Gosti su bili oduševljeni, a to se vidjelo i po ocjenama - za hranu Jurica je osvojio maksimalnih 40 bodova, a za atmosferu je Damir Cerovski smanjio ocjenu na devet jer je Damir Matušan pričao više od domaćina, kao i od Ivane, a od Damira i Mijomira po deset bodova, pa je s ukupnih 78 bodova zasjeo na vrh ovotjedne ljestvice.

