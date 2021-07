Anđelo Jurkas (39) na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj u turbanu sjedi za volanom automobila.

- Ime: Crvenkapa Prezime: Vuk - napisao je u opisu fotke.

Dovoljan je to bio povod da ga nazovemo i pitamo što smjera.

- A gle, u principu zadnjih petnaestak godina ne postoji nešto što je klasično ljeto - odmor - fotke hrenovki s plaže, dokolica, fjaka, 'briganja' o Tesli i Milanoviću i citati o ljepoti života. Nisu doduše ni fabrička jutra bude me iz iz sna, ali je radno 24/7. Ugodno spojeno s korisnim i taj mot - odgovorio nam je.

Trenutačno snima, kaže, na relaciji Rijeka - Kvarner - otoci - Istra. Točnije u Rijeci, Puli, Malom Lošinju i istarskim selima oko Pule i Buja.

- Završavamo snimanja dokumentaraca (Sutra ću biti - Priča o Domcima, Grgin konak i Virus Free Zone), završavamo montažu 3. epizode humorističke serije "Brak je mrak", zatim post produkciju dva dugometražna igrana filma (Ana i 4:2) i spremanje nastavka snimanja novog naslova "Online" - otkrio nam je.

Pored toga, Jurkas i piše.

- Završavam rukopise romana "Rock je mrtav, stari moj" i "Ante" i publicističkih izdanja "Pop kultura" - udžbenik za fakultativni predmet za osnovne, srednje škole i faxove, "Zvuk žene" - o najznačajnijim ženama u povijesti glazbe ovih terena i "Film mater - enfilmopedija Balkana" o najboljim filmovima svih vremena prostora ex Yu - priča nam Anđelo.

Ako ste pomislili da je tu kraj, gadno ste se prevarili. Uz sve navedeno, tu je i glazba.

- S glazbene strane su počele probe s grdo glasnim bendom kojeg se ime još ne otkriva, solo album i pisanje za par domaćih izvođača. Ukratko, uz družbu s društvom, filmove, plivanje svakog jutra 3 do 5 km, košarka i sparing, to je to. Dan počinje u 4 ili 5. Završava između 10 i 11. Između je smijeh - ispričao nam je Jurkas.