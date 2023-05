Jurkotić objavio fotku bebe pa zbunio fanove: Dobio je dijete? Komičar: Ja sam svoje odradio!

Voditelj i komičar Davor Jurkotić zbunio je pratitelje na društvenim mrežama fotografijom djeteta koja ih je natjerala da pomisle kako je Davor postao tata.

Jurkotić je objavio fotografiju na kojoj se nalazi dječja ruka i dodao:

- Sve ostalo je bila moja sporedna uloga - napisao je voditelj.

Mnogi su se zapitali je li postao otac, no Davor nam je otkrio kako to ipak nije istina.

- To je stara fotka, to sam samo tako objavio. Ja sam svoje odradio za ovaj život - rekao nam je komičar kroz smijeh.

Podsjetimo, Jurkotić je bio u finalu showa 'Zvijezde pjevaju' s Ginom Damjanović. No, pobijedili su glumac Lovro Juraga (22) i pjevač Vjeko Ključarić (30). Tada nam je Davor otkrio i žali li što nije pobijedio.

- Ne, nije mi žao ni malo. Lovro i Vjeko su bili najbolji i zasluženo su pobijedili. Kako je žiri rekao, možda najbolji par u svim dosadašnjim sezonama. Gina i ja smo dobili srebro koje zlatno sjaji. Zašto smo drugi i prvi do najboljih? Zato jer smo napredovali iz emisije u emisiju, zato što smo na sceni izgledali kao jedno, pjesme koje smo pjevali su našle put do publike i do žirija - rekao nam je.

Jurkotić je sa suprugom Verom u braku od siječnja 2010. te zajedno imaju sinove, Maksa i Franka.

- Teško je naći nekoga tko će te trpiti na duže staze, za cijeli ostatak ovog cirkusa. Ok, mama i tata te trpe jer su ti roditelji, ali ostali…a ona, ona je bila ta za koju sam znao, osjetio da će me uvijek voljeti, da će trpiti tog čudaka, vječnog dječaka, tih stotinu likova u jednom. Kakav Jackpot za život, imati nekog tko te trpi. Zahvalan na njoj - napisao je Davor ranije na društvenoj mreži.