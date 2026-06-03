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GLAZBENI NOVITET

Just Like The Films predstavljaju novi singl 'Kao u filmovima'

Piše 24sata,
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Just Like The Films predstavljaju novi singl 'Kao u filmovima'
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Foto: PROMO

Pjesma je tematski usmjerena pogledu prema današnjem društvu, načinu razmišljanja i svojevrsna je kritika istog tog društva, poručili su iz benda

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Mladi domaći bend Just Like The Films predstavlja novi singl 'Kao u filmovima', pjesmu koja ujedno nosi naziv njihovog aktualnog EP izdanja te publici donosi snažan autorski izraz, moderan zvuk i generacijsku poruku.

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Iza glazbe i teksta stoji Dominik Kranjčec, pjevač i gitarist benda, dok aranžman zajednički potpisuju Luka Duplančić (bubnjevi), Lara Kerkez (klavijature), David Koletić (bas gitara) i Dominik Kranjčec. Singl 'Kao u filmovima' tematski donosi pogled na današnje društvo, način razmišljanja i odnose među ljudima, a bend kroz pjesmu progovara o stvarnosti mladih generacija i svojevrsnoj kritici suvremenog društva.

- Ovim putem želimo predstaviti singl našeg istoimenog EP-a ‘Kao u filmovima’. Pjesma je tematski usmjerena pogledu prema današnjem društvu, načinu razmišljanja i svojevrsna je kritika istog tog društva. Od početka nam je važno da zvuk bude moderan, inovativan i autentičan. Veselimo se reakcijama publike i jedva čekamo da ljudi čuju ono na čemu smo radili - poručuju iz benda.

Foto: PROMO

Just Like The Films svojim glazbenim pristupom ne žele se strogo žanrovski ograničavati, već kroz autorski rad istražuju različite glazbene smjerove, od energičnog rock zvuka do emotivnih pop rock balada.

- Generalno, žanrovski se ne želimo strogo vezati uz nijedan glazbeni smjer, želimo eksperimentirati, a naše pjesme uglavnom će pokrivati spektar od tvrđeg rocka do laganih pop rock balada - dodaju članovi benda.

Novi singl 'Kao u filmovima' predstavlja nastavak predstavljanja novog autorskog materijala publici i medijima te potvrđuje ambiciju benda da kroz suvremen i autentičan pristup pronađe svoje mjesto na domaćoj glazbenoj sceni.

Foto: PROMO

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