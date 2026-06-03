Just Like The Films predstavljaju novi singl 'Kao u filmovima'

Mladi domaći bend Just Like The Films predstavlja novi singl 'Kao u filmovima', pjesmu koja ujedno nosi naziv njihovog aktualnog EP izdanja te publici donosi snažan autorski izraz, moderan zvuk i generacijsku poruku.

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Iza glazbe i teksta stoji Dominik Kranjčec, pjevač i gitarist benda, dok aranžman zajednički potpisuju Luka Duplančić (bubnjevi), Lara Kerkez (klavijature), David Koletić (bas gitara) i Dominik Kranjčec. Singl 'Kao u filmovima' tematski donosi pogled na današnje društvo, način razmišljanja i odnose među ljudima, a bend kroz pjesmu progovara o stvarnosti mladih generacija i svojevrsnoj kritici suvremenog društva.

- Ovim putem želimo predstaviti singl našeg istoimenog EP-a ‘Kao u filmovima’. Pjesma je tematski usmjerena pogledu prema današnjem društvu, načinu razmišljanja i svojevrsna je kritika istog tog društva. Od početka nam je važno da zvuk bude moderan, inovativan i autentičan. Veselimo se reakcijama publike i jedva čekamo da ljudi čuju ono na čemu smo radili - poručuju iz benda.

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Just Like The Films svojim glazbenim pristupom ne žele se strogo žanrovski ograničavati, već kroz autorski rad istražuju različite glazbene smjerove, od energičnog rock zvuka do emotivnih pop rock balada.

- Generalno, žanrovski se ne želimo strogo vezati uz nijedan glazbeni smjer, želimo eksperimentirati, a naše pjesme uglavnom će pokrivati spektar od tvrđeg rocka do laganih pop rock balada - dodaju članovi benda.

Novi singl 'Kao u filmovima' predstavlja nastavak predstavljanja novog autorskog materijala publici i medijima te potvrđuje ambiciju benda da kroz suvremen i autentičan pristup pronađe svoje mjesto na domaćoj glazbenoj sceni.