Justin Bieber oglasio se nakon što mu je lice paralizirano

Glazbenik Justin Bieber (28) nedavno je objavio da mu je dijagnosticirana virusna infekcija koja mu je paralizirala pola lica, a sada je otkrio kako se osjeća.

- Želim s vama podijeliti kako se osjećam. Svaki dan postaje sve bolje. Kroz svu nelagodu našao sam utjehu u onome koji me je stvorio. Podsjetio sam se da on poznaje sve. On poznaje najmračnije dijelove mene. Znam da će ova oluja proći, ali u međuvremenu Isus je sa mnom - napisao je Bieber.

Bieber je otkrio fanovima da će morati otkazati sve nadolazeće emisije i koncerte dok mu se pokreti na desnoj strani ne vrate.

- Kao što vjerojatno možete vidjeti na mom licu, imam sindrom koji se zove Ramsay Hunt. Kao što vidite, ovo oko ne trepće. Ne mogu se nasmiješiti s ove strane lica. Ova se nosnica neće pomaknuti, tako da je na ovoj strani mog lica potpuna paraliza - rekao je pjevač u videu.

- Ne mogu vjerovati da ovo govorim jer sam mislio kako mi je bolje i radio sam sve kako se ovo ne bi ponovilo, ali izgleda da se stanje pogoršalo. Učinio sam sve da mi bude bolje, ali moja bolest se pogoršava - dodao je tada.

