Justin Timberlake drastično je smanjio cijenu ulaznica, njegov tim u strahu: Otkrili i zašto

Justin Timberlake (43) morao je smanjiti cijene ulaznica svojih koncerata nakon uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola, piše The Sun. Na nekim prodajnim stranicama karte su se prodavale za samo osam eura. Radi se o ulaznicama za njegovu svjetsku turneju 'The Forget Tomorrow World Tour'.

Pjevač nije uspio rasprodati nijednu veliku arenu u Sjedinjenim Američkim Državama, a cijene ulaznica su prvotno bile 100 dolara.

Naime, osim što prodaja karata ide sporo, njegov novi album pao je s ljestvica nakon nekoliko tjedana

- Album mu nije tako dobro prošao - rekao je jedan izvor za Page Six. Nakon samo četiri tjedna, album 'Everything I Thought It Was' ispao je s ljestvice Billboard 200.

Prisjetimo se, Timberlake završio je u policijskoj postaji gdje je i prenoćio, nakon što ga je policija uhitila zbog vožnje u pijanom stanju. Iako se branio da je 'popio samo jedan martini', policajci su odmah na njemu vidjeli da je pod utjecajem alkohola.

- Ovo će mi uništiti turneju - navodno je rekao pjevač kada su ga privodili. Izvor je za strane medije ispričao i kako ga jedan od policajaca nije prepoznao - niti po izgledu, niti po imenu, pa ga je nakon te rečenice pitao: 'Kakvu turneju?', na što mu je pjevač rekao: 'Pa svjetsku turneju!' .

Ljudi su došli dati podršku Justinu Timberlaku

Podršku su mu dali njegovi obožavatelji.

- Ljudi griješe. Naravno, nitko ne opravdava to što je navodno napravio. Ali, znate, za takvu pogrešku... Puno ljudi ima kazne zbog vožnje u pijanom stanju. Nitko ne kaže da je to dobro, ali i dalje ga volim na kraju dana - rekao je jedan obožavatelj za Reuters.