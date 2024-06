Elita mrzi policajca koji je uhitio Timberlakea: 'Piše nam kazne bezveze! Justin je isto žrtva...'

Uz vijest da je popularni pjevač i glumac Justin Timberlake (43) uhićen zbog vožnje u pijanom stanju, izašla je ovih dana i ona da ga mladi policajac koji ga je uhitio nije ni prepoznao, ni po imenu, ni po izgledu. Michael Arkinson (23) pridružio se policiji u Sag Harboru prije svega tri mjeseca, a već je navodno stekao jako lošu reputaciju...

Kako navodi Daily Mail, Michael je već zaradio i ružan nadimak, 'mali crvenokosi kreten' - tako ga zovu mještani Hamptonsa, u kojem uglavnom žive bogataši. Najčešće zaustavlja aute u prometu, a vozačima daje kazne. Tako je napravio i s jednim piscem koji tvrdi da je tražio parking ispred restorana i polukružno se okrenuo. Arkinson ga je zaustavio.

- Bio sam baš iznenađen zbog toga. Nije bilo nikoga na cesti, baš je to šu**čki odradio. Osjećao sam se da me zaustavio čisto zato da me zaustavi - ispričao je pisac za Daily Mail te dodao kako je, srećom, prošao samo s upozorenjem. Ipak, drugi put kada ga je zaustavio, mladi policajac nije bio blag.

Justin Timberlake arrested for drunk driving in the Hamptons | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Pisac se vozio u blizini škole u Sag Harboru kada ga je policajac zaustavio jer je pričao na telefon.

- Stavio sam mobitel na razglas, ali mi je bio u rukama, pokušavao sam mu to objasniti, a on mi je rekao da sam trebao koristiti Bluetooth! - rekao je pisac. Dodao je kako je mislio da će mu policajac 'progledati kroz prste', no dobio je kaznu od 145$ koju i dalje nije platio.

Justin Timberlake is shown in this police booking photo after he was arrested for driving while intoxicated, in this handout picture | Foto: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT

- Mislim da je Justin Timberlake samo posljednja žrtva agresivnog policajca - rekao je. Poznatog pjevača policajac je uhitio prije nekoliko dana i odveo u postaju. Iako se pjevač branio da je 'popio samo jedno piće', u izvještaju policajca tvrdi da je vidno bio pod utjecajem... Timberlake će zbog toga morati i na sud krajem srpnja.

Nedavno se i sam pjevač osvrnuo na uhićenje te kratko publici na koncertu u Chicagu rekao da je imao težak tjedan te zahvalio publici koja ga i dalje voli.