Justin Timberlake podnio tužbu radi snimke njegove pijane vožnje: 'Nemojte je objaviti!'

Justin Timberlake (45) podnio je tužbu protiv luksuznog mjesta Sag Harbor na Long Islandu kako bi spriječio objavu policijske 'bodycam snimke' s njegova zloglasnog uhićenja radi vožnje pod utjecajem alkohola od prije dvije godine, piše PageSix.

Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Prema sudskim dokumentima, pjevač tvrdi da bi objava snimke mogla uzrokovati 'ozbiljnu i nepopravljivu štetu' njegovoj reputaciji. Njegov odvjetnik navodi da se na snimci vidi Timberlake u 'iznimno ranjivom stanju' tijekom policijskog zaustavljanja, testiranja, triježnjenja i privođenja.

Snimka je zatražena putem zahtjeva za pristup informacijama (FOIA), koji su podnijeli mediji. Timberlakeov pravni tim tvrdi da objava te snimke nije od nikakvog javnog interesa te da neopravdano zadire u njegovu privatnost.

Pjevač je uhićen 18. lipnja 2024. nakon što je, prema policijskom izvješću, prošao kroz znak 'stop' i vozio krivudajući između traka. Iako je rekao da je popio samo jedan Martini, policija tvrdi da je imao više promila u krvi.

Foto: Eduardo Munoz

Na kraju je priznao krivnju za blaži prekršaj, odnosno vožnju uz smanjenu sposobnost radi alkohola. Sud mu je izrekao 25 sati društveno korisnog rada, novčanu kaznu od 500 dolara te privremeno oduzimanje vozačke dozvole u New Yorku na 90 dana.

Nakon presude Timberlake je poručio javnosti:

- Čak i ako ste popili samo jedno piće, nemojte sjesti za volan. Postoji puno drugih opcija poput taksija.

Unatoč skandalu, pjevač je nastavio svoju svjetsku turneju 'Forget Tomorrow'. Ipak, narušen mu je ugled te se pisalo o njegovim navodnim problemima s alkoholom, ali i napetostima u braku s glumicom Jessicom Biel.