Koji je najgori koncert održan u poluvremenu Super Bowla? Kritičari se slažu oko ovih pet

Nastupi u poluvremenu Super Bowla, finalu lige američkog nogometa, postali su prestiž izvođačima svih žanrova. Pozornicu ove godine preuzima Bad Bunny, po mišljenju brojnih američkih medija Prince je 2007. održao najbolji nastup u povijesti natjecanja, a sve se promijenilo 1993. godine, kad je show u poluvremenu preuzeo "kralj popa" Michael Jackson.

I dok svijet bruji o novom nastupu na Super Bowlu, prisjetili smo se nekih za koje se tvrdi da su najgori u povijesti. Od tehničkih problema, do kreativnih odluka zbog kojih se izvođači nisu uspjeli povezati s publikom, neki koncerti otkrivaju koliko tanka granica može biti između spektakla i razočaranja.

Nastup grupe Black Eyed Peas na poluvremenu Super Bowla u Arlingtonu 2011. godine redovito se navodi kao jedan od nastupa koji je najviše razočarao. Grupa je između ostaloga izvela hit "I Gotta Feeling", no čitavi nastup uništen je zbog problema s opremom. Obožavatelji benda onda su isticali kako je bend više odvraćao pažnju falševima, nego što su uspjeli impresionirati publiku. "Osrednji" i "neinspirativan" nastup bio je prepun vizualnih elemenata, no ni njima nisu uspjeli sakriti nedostatak izvedbe.

Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt i The Judds pojavili su se 1994. godine na pozornici Super Bowla u poluvremenu, a tema “Rockin’ Country Sunday” trebala je istaknuti izvornu američku glazbu, no krajnji rezultat je bio neprimjeren obzirom na publiku showa. Kritičari su nakon koncerta isticali kako im je jasno da je country glazba trebala pokazati najbolje od sebe, no postigla je suprotan učinak.

Najavljen kao velika proslava ulaska u novo tisućljeće, koncert u poluvremenu Super Bowla 2000. trebao je naglasiti najveće zvijezde toga trenutka. Pozvali su Phila Collinsa, Christinu Aguileru, Enriquea Iglesiasa, Toni Braxon i Tinu Turner. Ipak, umjesto da su pustili izvođače da izvedu svoje najveće hitove, producenti su "naručili" show koji se na kraju pokazao kao promašaj. Neki kritičari ističu kako nastupi nisu djelovali iskreno te su odavali dojam užurbanosti izmjene zbog ograničenog vremena.

R&B velikani Smokey Robinson, The Temptations, Martha Reeves, Boyz II Men i Queen Latifah preuzeli su poluvrijeme Super Bowla 1998. godine, a svijet je očekivao spektakl kakav se teško može nadmašiti. Unatoč kvaliteti izvedbi svakoga od izvođača, kritičari su se složili nakon koncerta kako se proslava kulturne baštine pretvorila u niz nepovezanih glazbenih segmenata koji su se pokazali kao potpuni promašaj.

Justin Timberlake poznat je po aferi "Nipplegate" u poluvremenu Super Bowla 2004. godine, a 2018. se vratio na tu pozornicu. Tijekom izvedbe imao je problema sa zvukom, ton je bio krivo miksan te je dobio niz kritika na odavanje počasti Princeu. Mnogi su istaknuli kako se činilo da mu je naređeno prisjetiti se Princea te je slavni pjevač na pozornici promašio bit svega. Prigovarali su mu i da nema nimalo spontanosti, već je očigledno do posljednjeg pokreta uvježbao svoj čitav nastup.