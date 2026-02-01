Sjećate se afere 'Nipplegate'? Neki tvrde da su Janet i Justin skandalom 'pokrenuli YouTube'

Na današnji dan 2004. godine, Janet Jackson bila je glavna zvijezda poluvremena Super Bowla, jednog od najgledanijih televizijskih događaja na svijetu. Tijekom nastupa joj se na pozornici pridružio Justin Timberlake, što je tada iznenadilo publiku od oko 150 milijuna gledatelja. Ono što je trebalo biti spektakularno finale pretvorilo se u jedan od najkontroverznijih trenutaka u povijesti televizije – incident kasnije prozvan “Nipplegate”.

Tijekom izvedbe Timberlakeove pjesme „Rock Your Body“, u samoj završnici nastupa, pjevač je otpjevao stih „Bet I'll have you naked by the end of this song“ i istovremeno povukao dio kostima Janet Jackson. Time je, makar na djelić sekunde, čitav svijet vidio njezine gole grudi.

MTV, koji je producirao poluvrijeme, naknadno je tvrdio da nije bio upoznat s planiranom izmjenom kostima. Jackson je kasnije izjavila da je odluka o tom detalju donesena tek nakon generalnih proba. Timberlake je u prvim reakcijama incident umanjivao, komentirajući kako publika voli kada im se „da nešto o čemu će pričati“.

Posljedice, međutim, nisu bile ravnomjerne. Janet Jackson snosila je najveći teret skandala: njezin album „Damita Jo“ nije ostvario očekivani uspjeh, brojne radijske postaje prestale su emitirati njezine pjesme, bila je prisiljena javno se ispričati, a televizijska mreža CBS uklonila ju je s popisa uzvanika na dodjeli Grammyja. Američka regulatorna agencija FCC pokrenula je istragu, a CBS je kažnjen s 550.000 dolara, iako je kazna kasnije poništena.

Incident je imao i šire posljedice za televizijsku industriju. MTV je izgubio pravo produciranja Super Bowl poluvremena, a uvedena je tehnička odgoda prijenosa uživo od nekoliko sekundi kako bi se spriječili slični događaji u budućnosti.

Foto: RONDA CHURCHILL/REUTERS

Zanimljivo je da je ovaj skandal ostavio trag i u razvoju digitalne tehnologije. Spornih nekoliko sekundi postalo je najgledaniji trenutak u povijesti TiVo sustava, a frustracija korisnika koji nisu mogli lako pronaći snimku na internetu djelomično je potaknula ideju koja je kasnije dovela do nastanka YouTubea.

S vremenskim odmakom više od dvadeset godina, “Nipplegate” se danas smatra važnom prekretnicom američke pop-kulture i simbolom dvostrukih standarda u odnosu prema muškim i ženskim izvođačima. Dok je Timberlakeova karijera nastavila uzlaznom putanjom, Jackson je trebalo mnogo vremena da se profesionalno i javno oporavi.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

U dokumentarcu objavljenom 2022. godine, Janet Jackson se ponovno osvrnula na događaj, istaknuvši da su ona i Timberlake ostali u korektnim odnosima te da su „oboje nastavili dalje“. Poručila je javnosti da učini isto, naglasivši kako je cijela priča s vremenom postala neproporcionalno prenapuhana.