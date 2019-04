Justin Timberlake zagonetnim riječima o odlasku šokirao sve

Američki pjevač Justin Timberlake (38) rastužio je zagonetnom porukom fanove na zadnjem nastupu, 13. travnja na turneji u Connecticutu. Špekulira se da popularni pjevač ide u mirovinu...

- Cijenim vas mnogo Connecticut, samo moram upiti malo ovoga, jer vjerojatno nikad više neću to ponoviti - rekao je Justin i tako zbunio i šokirao sve obožavatelje, prenosi Perez Hilton. Strani mediji špekuliraju o tome da li pjevač ide u mirovinu ili samo uzima dužu pauzu koju namjerava provoditi s obitelji.

Zahvalio se publici na podršci koju je dobivao tijekom cijele turneje.

Nedugo nakon njegovog oproštaja, supruga Jessica Biel (37) objavila je video na Instagramu i time još više zbunila javnost i učinila njegov oproštaj još misterioznijim.

Kako je ovo za njega i obitelj bila duga turneja, Jessica je emotivnim videom dirnula mnoge fanove. Govorila je kako će Justin smanjiti vrijeme koje troši na turneje, kako pjevač ne želi toliko vremena provoditi daleko od kuće i obitelji ako ne mora te istakla da je jako ponosna na njega.

Podsjetimo, Riječanka Maja Kereš (31) prošle je godine ispunila svoj san i zaplesala u glazbenom spotu 'Filthy' Justina Timberlakea, a svoje plesne vještine nastavila je pokazivati i dalje na njegovim nastupima. Naime, Američki pjevač Maju je već nekoliko puta angažirao da pleše na njegovim koncertima, a sudjelovala je i na turneji pod nazivom 'The Man of the Woods', o kojoj je riječ.

Pjevač je turneju započeo prije godinu dana, u ožujku u Torontu a završio je 14. travnja u blizini New Yorka, točnije u Connecticutu.

- Prošlo je godinu dana od otvaranja MOTW turneje. Toliko sam počašćena što već godinu dana dijelim pozornicu s tako izvanrednim ljudima. Hvala ti Justin Timberlake - napisala je Maja na društvenoj mreži.

Prije nego što je turneja započela, Riječanka je također prošle godine s pjevačem zaplesala i tijekom poluvremena u Super Bowlu na Američkom stadionu u Minneapolisu.

Kereš u Los Angelesu živi oko tri godine zbog plesne karijere, a pažnju domaće javnosti je privukla 2016. kada je zaplesala u spotu 'M.I.L.F. $' američke pjevačice Fergie (44).

- Pojavljujem se i u spotovima Keitha Urbana, Roba Thomasa i dua AlunaGeorge. S duom sam nastupala i na Coachelli te nekim manjim eventima - rekla je plesačica. Osim njih, nastupala je i uz glumca i pjevača Jussieja Smolletta (36), zvijezdu američke TV serije 'Imperij'. Riječanka je aktivno uključena i u vođenje Plesnog Centra K2K u Rijeci, čija je suosnivačica.

Maja je u pjesmi 'Filthy' zaplesala s ostalim plesačicama i 'virtualnim' robotom koji je postao zvijezda spota. Riječanka se našalila kako ju je robot u spotu primio za stražnjicu, a ona je dala dopuštenje da se gleda. Tada se zahvalila i pjevaču.

- Ne mogu riječima opisati koliko sam sretna što sam dobila priliku surađivati s Justinom, mojim najdražim umjetnikom na svijetu. Svi koji me poznaju, znaju koliko mi ovo puno znači - rekla je tada plesačica. Dodala je kako se zahvaljuje i svojoj plesnoj agenciji 'Clear talent group' koja joj je omogućila pretvaranje snova u stvarnost.

U Hrvatskoj je Maja plesala na nastupima uz Severinu (46), Maju Šuput (39), dance grupu E.T., a pojavila se i u spotovima Marka Tolje (34), Lane Jurčević (34), Vanne (48) te mnogih drugih.

- Biti plesač freelancer je stvarno nepredvidiv posao. Radim na tome da ne postoje neispunjene želje, nego samo one koje postanu naša stvarnost - rekla je Maja.