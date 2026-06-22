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GOSTOVAO NA TEREZIJANI

Kaarija za 24sata: Htio sam doći u Hrvatsku otkako sam s Baby Lasagnom snimio pjesmu...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 6 min
Kaarija za 24sata: Htio sam doći u Hrvatsku otkako sam s Baby Lasagnom snimio pjesmu...
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Foto: Damir Špehar/Pixsell

Finski pjevač bio je na Eurosongu 2023. godine. Silno cijeni Baby Lasagnu, a upravo je s njime u nedjelju navečer 'podijelio' pozornicu u Bjelovaru te se nada da će se brzo vratiti u Hrvatsku

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Finski miljenik Kaarija, koji se javnosti predstavio na Eurosongu 2023. godine hitom "Cha Cha Cha", nastupio je u nedjelju na bjelovarskoj Terezijani, prvi put u Hrvatskoj, i to s još jednim eurovizijskim miljenikom - Baby Lasagnom. Iako ni jedan ni drugi nisu pobijedili na Eurosongu, oba su završila na drugome mjestu, zaradili su velike simpatije publike diljem Europe. Koliko ih ljudi vole, pokazalo se i na lanjskom natjecanju, kad su na pozornici u Baselu tijekom revijalnih nastupa izveli zajedničku pjesmu "Eurodab" te apsolutno oduševili.

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Nastup Kaarije i Baby Lasagne u Bjelovaru VIDEO
Nastup Kaarije i Baby Lasagne u Bjelovaru | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

A oduševljen je i simpatični Finac Hrvatskom. Hvali ljude, hranu (pa se potapša po trbuhu i kaže kako se vidi da voli jesti) te, naravno - Baby Lasagnu, za kojega kaže da je "nacionalno blago". Nasmijao je Kaarija mnoge i kad su ga pitali je li mu vruće.

Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna pred nastup na Terezijani
Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna pred nastup na Terezijani | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Ma super mi je! Vidite da imam boje! Prijatelji me često pitaju jesam li ja uopće iz Finske! Nisam baš siguran da mi je tata zapravo pravi tata - rekao je kroz smijeh.

POGLEDAJTE GALERIJU: Nastup Baby Lasagne i Kaarije u Bjelovaru 

Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Iako mu je ovo bio prvi nastup u Hrvatskoj, nada se da neće biti i zadnji.

- Kad smo Baby Lasagna i ja napravili zajedničku pjesmu, znao da sam da želim doći ovamo. Jednog dana htio bih napraviti i turneju po Balkanu - izjavio je za 24sata.

Dan prije oduševio je publiku u Ljubljani, gdje je nastupio uz bend Joker Out. Ranije je izbacio pjesmu s Tommyjem Cashom i Joostom, pa izgleda da se na Eurosongu ne stvaraju samo karijere nego i prijateljstva.

- Ti dečki su tako dragi i, iako smo svi različiti, imamo isti 'mindset'. To je više od glazbe, kao obitelj smo, i blagoslovljen sam što ih imam - rekao nam je.

FINAC NASTUPIO U BJELOVARU Kaarija obukao hrvatski dres na nastupu: Osjećam se kao Hrvat!
Kaarija obukao hrvatski dres na nastupu: Osjećam se kao Hrvat!

Stalno planiraju još nešto raditi zajedno, no - kako to obično biva - teško je naći vremena.

- Svi smo vrlo zauzeti, uzimamo pauze u različito vrijeme, pa nije lako organizirati da se družimo i stvaramo glazbu zajedno - objašnjava.

Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane
Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

S miljenikom Eurosonga teško je razgovarati a ne pitati planira li možda opet se prijaviti na natjecanje.

- Uh, nikad ne reci nikad, ali za sada mi to nije u planu. Želim se više fokusirati na svoju glazbu i koncerte, a onda ćemo vidjeti što će biti.

SPEKTAKL NA TEREZIJANI FOTO Kaarija prvi put nastupio u Hrvatskoj! Ovako je izgledao koncert njega i Baby Lasagne
FOTO Kaarija prvi put nastupio u Hrvatskoj! Ovako je izgledao koncert njega i Baby Lasagne

Nakon Bjelovara, nažalost, nije imao vremena ostati u Hrvatskoj. Na jesen ide na turneju, ali Hrvatska nije na popisu zemalja koje će posjetiti, zbog čega je i on pomalo razočaran.

- Ne znam zašto je tako, nadam se da ću doći i sljedeće godine! - rekao nam je ovaj simpatični Finac te nam otkrio da nakon našeg razgovora napokon ide nešto pojesti! 

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