O "Missi Mediteranei", koja će 5. kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, biti praizvedena u splitskoj galeriji Meštrović, već sada govore kao o kapitalnom djelu Tončija Huljića (59), piše Slobodna Dalmacija.

Prva pop-misa na svijetu, koja traje 44 minute, sakralni je koncert nastao na temelju liturgijskoga misnog teksta na latinskom jeziku. U čitavu je priču uključena Tončijeva kći, Hana Huljić (30). Hana u misi pjeva solo dionice, a napisala je i orkestrirala svoju skladbu.

– Ovaj projekt zaokupirao nas je proteklih mjeseci u neku lijepu radnu atmosferu. Zahvalna sam što sam imala prilike u vrijeme kada je većini ljudi, među ostalim i glazbenicima, period smanjenog i upitnog posla, raditi na onome što najviše volim – skladati. Za potrebe ovoga koncerta, pored snimanja vokala za tatinu "Missu Mediteraneu", pisala sam svoje djelo koje će se također izvesti – "Dies Irae" ("Dan gnjeva"). To je skladba odvojena od njegove, ali u istom duhu projekta – tekst je iz mise za mrtve. Zahvalna sam tati na povjerenju jer skladbu mi je uvrstio u program svoga koncerta odavno, a čuo ju je tek nedavno, kada sam je potpuno orkestralno i studijski dovršila - ispričala je Hana.

Tonči i Hana skladali su svatko za sebe.

– Dok smo pisali svatko svoje, nismo slušali ni ja njegovo, ni on moje, kako ne bismo inspirirali jedno drugo, već kako bi svatko ostao svoj. On je moju skladbu čuo kada je bila potpuno dovršena i snimljena. Inače često pitamo za savjet jedni druge oko razvoja pjesme, tata, brat i ja. Spomenula bih izvrsnu orkestraciju tatine "Mise", na kojoj je s njim radio Nenad Šiškov - kaže Hana.

Hana se slaže s tim da je misa kapitalno djelo njezina oca, ali dodaje da to nije nešto na čemu će Tonči stati.

– Rekla bih da mu je ovo do sada kapitalno djelo, ali da tu nije kraj. Jer i svako sljedeće radi s velikom posvećenošću. Toliko je energije i cijelog sebe dao u ovaj projekt, posebno ga je vremenski, umjetnički i emotivno zaokupirao. Strpljivo pretvara cijelu ideju oko "Mise" u djelo, a mnogo je tu poslovnih aspekata uključeno, dogovora, pregovora i organizacije. Divim se što uspije sve to izgurati, umjesto da se bavi samo umjetničkim aspektom - ispričala je Hana.

Latinski joj, kaže, nije bilo teško svladati jer ga je učila u srednjoj školi.

– Pjevala sam ga i u zboru u glazbenoj školi i na Akademiji, tako da mi je izgovor išao prirodno. Kada ne bismo bili sigurni u izgovor, nazvali bismo don Šimu Marovića, također skladatelja crkvene glazbe, koji je davao upute kako melodijska linija mora teći s obzirom na naglaske. Stoga je sve skladano po pravilima - prisjetila se.

Hana je vrlo skromno odgovorila na pitanje o mogućim reakcijama publike.

– Nadam da će im se svidjeti i da će uživati, što je i cilj svakog koncerta. Ovaj se koncert sastoji od tri skladbe – "Misse Mediteranee", moje "Dies Irae", te tatine "Ave Marije". Do sada su zbilja pozitivne reakcije na sve tri skladbe. Posebno mi je značilo kada se obitelj rasplakala na moju skladbu, od tog trena mirna sam što se tiče njezine izvedbe - rekla je.

Što se glazbenih preferencija tiče, Hana nije isključiva.

– Slušam raznovrsne žanrove, među ostalim slušala sam tijekom Akademije i mnogo crkvene glazbe iz svih povijesnih razdoblja. Ovih dana snimam spot za svoju petu autorsku pjesmu i imam probe za ovaj koncert, i oboje me raduje podjednako - kaže Hana.

Vjera joj je kaže, bitna.

– Vjernica sam i to mi mnogo znači u životu, ali isto tako volim to držati za sebe i osjećati za sebe. Svakako mi vjera pruža veliki mir i vjerujem da je sve uvijek onako kako treba biti, samo se treba naučiti prepustiti - rekla je Hana.

U početku joj nije bilo lako nositi se s povećanim interesom javnosti za njezin život zbog slavnih roditelja, no kaže da zbog toga ipak nije odgađala samostalnu karijeru.

– Ne bih rekla da sam odgađala, samo nisam imala potrebu tada biti eksponirana u javnosti. Ali moja želja za pisanjem pjesama ipak je u nekom trenutku prevladala, i otkad sam izbacila svoju prvu autorsku pjesmu "Alisa", prestala sam se opterećivati - kaže Hana.

Priznaje, doduše, da joj nije bilo lako hodati ulicom s roditeljima.

– Kao maloj, znam da bih nekad hodala gradom malo iza roditelja jer mi nije bilo ugodno da se ljudi okreću, bila sam jako povučeno dijete. S godinama sam naučila prebroditi svoju sramežljivost, ali i dalje ne volim biti među mnogo ljudi, nego okružena svojima najbližima - ispričala je Hana.

Iako je proputovala svijet, sad joj je, kaže, drago biti kod kuće.

– Prije desetak godina bila sam kraće vrijeme dio ženskog benda u Londonu, a s Maksimom Mrvicom proputovala sam Kinu tijekom četiri turneje, i sve su to prekrasna iskustva. Trenutačno mi odgovara biti ovdje, kući, i skladati. Ako me put odvede negdje dalje, neka. Vidjet ću gdje će me glazba odvesti, ja joj se samo prepuštam - kaže.

Uvijek kad dođe u Dalmaciju prvo posjeti obitelj.

– Idem kod bake na kavu, vidjeti nju, tete i rođake, i najbliže prijatelje. I na Marjan, moju oazu mira - rekla je Hana.

