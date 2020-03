'Kad je čuo da smo iz Hrvatske Boycie je rekao da smo luđaci'

Selo Sharnbrook, stotinjak kilometara sjeverno od Londona, ugostilo je proteklog vikenda humanitarnu akciju “Sir David Jason And Friends Exhibition”. Osim njega, legendarnog Delboya iz “Mućki”, bili su i glumci iz serija u kojima je glumio - “Frostov pristup” i “Open all Hours”.

Davidu Jasonu, koji je nedavno navršio 80. rođendan, to je bio prvi službeni susret s fanovima (kažu i zadnji). Cijene su se kretale od oko 450 kuna pa do više od 3200 kuna. Među njima su bili i voditelj s Yammat FM-a Milan Peh te njegov prijatelj Sanjin Petrović.

Foto: Privatni album

- Bila je sjajna atmosfera, rekao bih da je došlo oko 1000 ljudi. Jedva smo došli do ulaznica, ali uspjeli smo. Popričali smo malo s Johnom Challisom, koji je u seriji Boycie. Bili smo jedini gosti izvan Engleske, a kad smo mu rekli da smo došli iz Hrvatske, rekao je da smo ludi - prepričao nam je Peh - i nastavio:

- Na kraju je i na pozornici rekao kako su Mućke bile jako popularne na ovim prostorima, te spomenuo da smo došli iz Hrvatske na dva dana samo zbog ovog događanja - objasnio je. Bili su izloženi i originalni predmeti iz serije.

- Mogla se čak kupiti replika zadnjih vrata ili prednja maska poznate žute trokolice, koja je i sama bila izložena, kao i originalna "Capri Ghia" koju je Delboy vozio u seriji... bilo je tu i Delovih kostima iz Mućki i drugih serija, nakita i drugih raznih predmeta korištenih u Mućkama - dodao je Milan.

Mućke je zavolio od samog početka, kada su prikazivane u sklopu Programa plus i dosad ih je gledao možda i 10 puta, i to od prve do zadnje epizode. Ima 5-6 knjiga o seriji, više majica i raznih drugih suvenira, a uz Delboya najdraži su mu likovi Brzi, Boycie i deda... pa i Mickey Pearce, čije ime i prezime koristi u jednoj svojoj e-mail adresi.

- Najdraža scena mi je kad Del padne iza šanka i uvijek se iznova smijem, iako sam je pogledao možda i sto puta. Uglavnom, obožavam seriju kao nijednu drugu i ovo mi je bilo nevjerojatno iskustvo - rekao nam je Peh.

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':