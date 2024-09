Kad 'kraljevi zabave' zasviraju: Barabe napravili vjenčanje za pamćenje, pogledajte taj show

Još jedan ludi vikend do ranih jutarnjih sati odradile su Barabe, domaći bend kojem tituliraju da su Kraljevi zabave čije burne noći rijetko koga mogu ostaviti ravnodušnim.

Prošlu noć odradili su tako još jedno vjenčanje o kojem se već danima priča po Osijeku i okolici.

Svadbeno slavlje koje je započelo kao tradicionalno domaće okupljanje rodbine i prijatelja, pretvorili su u gradski dernek na koji su željeli ući i mnogi nepozvani vidjevši kroz izlog da unutra 'gori i krava i štala'.

A za to nije bio zaslužen sam raznovrstan repertoar – od tradicionalnih svadbenih pjesama, popularnih hitova pa sve do modernih pop i rock melodija koje su podigle sve generacije na noge, nego i luda energija i zarazna karizma koje ovi dečki podižu do usijanja gdje god se pojave.

Frontmen benda Jerko Fabić, poznat po svom zaraznom humoru i karizmi, neumorno je komunicirao s publikom, stvarajući osjećaj da je svatko dio te velike zabave.

Foto: Instagram

Neizostavni su bili i trenuci iznenađenja kad su Barabe mladence i njihove goste počastili s nekoliko glazbenih 'točki' koje su izazvale pravu euforiju, ples za urnebes.

Priča o ovoj svadbi viralno se brzo proširila videima po društvenim mrežama, a komentari o bendu Barabe samo su potvrdili ono što već mnogi znaju – kad su oni zaduženi za glazbu, svadba postaje događaj koji se pamti i cirkus koji se prepričava.