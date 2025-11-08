Obavijesti

SEVE DIGLA BIJELU MAJICU:

'Kad kukavice prite nekoj dici u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prite svoj našoj dici'

Piše Stela Kovačević,
Pjevačica se tijekom svog drugog zagrebačkog koncerta obratila publici i osvrnula na današnji prosvjed u Splitu. Usred pjesme 'Dalmatinka' podigla je bijelu majicu

- Ovako su Dalmacija i Split odgovorili na ono crnilo koje se nadvilo nad mojim gradom. Mi smo svi bila boja i nećemo im to dozvolit. Ni u Zagrebu ni nigdje drugdje - rekla je pjevačica pa nastavila s pjesmom.

Na samom kraju pjesme ponovo se obratila publici.

- Gospe moja i svi koji te istinski štuju, svi smo mi dica tog istog Boga. Mi smo svi isti, braćo i sestre, mi smo svi ista familija. Kad kukavice pod maskama prite nekoj dici u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prite svoj našoj dici. Ali ne znaju da ćemo se mi obraniti i sačuvati od bagre i u Zagrebu i u Splitu. Zato sam napisala sljedeću pjesmu - rekla je Seve i krenula s pjesmom 'Tako ti je sine moj'.

Severina je jučer održala svoj prvi koncert u zagrebačkoj Areni, a svoje hitove izvodila je gotovo tri sata. Izvela je više od 30 hitova.

