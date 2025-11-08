Obavijesti

Show

Komentari 15
NAJAVILA DRUGI KONCERT

Severina o nezgodi: Odmah sam pala, ali uz vas sam došla i do zvijezda. Večeras bez padalina

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Severina o nezgodi: Odmah sam pala, ali uz vas sam došla i do zvijezda. Večeras bez padalina
Foto: Instagram

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', pjevačica je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Bend joj je htio pomoći, ali ona se brzo sama ustala

Sinoć je Severina imala prvi od dva koncerta u zagrebačkoj Areni. Publiku je zabavljala skoro tri sata i izvela oko 30 svojih hitova. Za koncert je odabrala korzet i kožne hlače na kojima se isticala velika kopča za remen na kojoj piše 'Seve'.

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', pjevačica je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala. O tom padu oglasila se i sama Severina.

NEZGODA NA KONCERTU Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'
Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'

Osim pada, mnogi pričaju i o njenoj podršci Dijani Hrki. Naime, pjevačica se prije pjesme 'Tako je, sine moj' obratila publici:

Zagreb: Severina nastupila u prepunoj Areni
Zagreb: Severina nastupila u prepunoj Areni | Foto: Borna Filic/PIXSELL

- 400 kilometara istočno od mene nalazi se jedna majka koja već pet dana štrajka glađu. Ona se zove Dijana Hrka, a njen sin Stefan je poginuo ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana traži istinu i pravdu. Molim vas da je jednim velikim pljeskom pozdravite. Dijana! - rekla je Severina, koja od početka podržava studentske prosvjede u Srbiji, prenosi Nova.rs. 

DANAS OPET ZAGREB FOTO Oskudne kreacije Sevka je nosila diljem regije na svojim velikim koncertima: Evo fotki
FOTO Oskudne kreacije Sevka je nosila diljem regije na svojim velikim koncertima: Evo fotki

Večeras će Severina ponovo nastupiti u Areni, a što će prirediti ostaje nam za vidjeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Lorde je ponosna na svoje hrvatsko podrijetlo te čak ima i naše državljanstvo, a brojne zvijezde također se vole hvaliti korijenima iz Lijepe Naše. Među njima su zaručnik Taylor Swift, Travis Kelce, Gabriela Spanic, Krist Novoselic i brojni drugi.
Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...
SPOTAKNULA SE

Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', Severina je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala
Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'
NEZGODA NA KONCERTU

Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'

Iako se spotaknula i pala dok je izvodila pjesmu, Severina nije tome pridala previše pažnje. Okrenula se, podignula, a zatim nastavila pjevati. Društvenim mrežama kruži nova snimka, a fanovi su oduševljeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025