Severina o nezgodi: Odmah sam pala, ali uz vas sam došla i do zvijezda. Večeras bez padalina

Sinoć je Severina imala prvi od dva koncerta u zagrebačkoj Areni. Publiku je zabavljala skoro tri sata i izvela oko 30 svojih hitova. Za koncert je odabrala korzet i kožne hlače na kojima se isticala velika kopča za remen na kojoj piše 'Seve'.

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', pjevačica je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala. O tom padu oglasila se i sama Severina.

Osim pada, mnogi pričaju i o njenoj podršci Dijani Hrki. Naime, pjevačica se prije pjesme 'Tako je, sine moj' obratila publici:

Zagreb: Severina nastupila u prepunoj Areni | Foto: Borna Filic/PIXSELL

- 400 kilometara istočno od mene nalazi se jedna majka koja već pet dana štrajka glađu. Ona se zove Dijana Hrka, a njen sin Stefan je poginuo ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana traži istinu i pravdu. Molim vas da je jednim velikim pljeskom pozdravite. Dijana! - rekla je Severina, koja od početka podržava studentske prosvjede u Srbiji, prenosi Nova.rs.

Večeras će Severina ponovo nastupiti u Areni, a što će prirediti ostaje nam za vidjeti.