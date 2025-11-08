Obavijesti

NEZGODA NA KONCERTU

Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'

Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'
Iako se spotaknula i pala dok je izvodila pjesmu, Severina nije tome pridala previše pažnje. Okrenula se, podignula, a zatim nastavila pjevati. Društvenim mrežama kruži nova snimka, a fanovi su oduševljeni

Tijekom izvođenja pjesme 'Tvoja prva djevojka' u petak u Areni Zagreb, Severina je doživjela malu nezgodu. Naime, dok je u štiklama trčala i plesala po pozornici, spotaknula se i pala. Na društvenim mrežama pojavile su se i nove snimke njezinog pada, a mnogi su u komentarima oduševljeni načinom kako je Severina toj nezgodnoj situaciji pristupila. 

Nakon što je pala, pjevačica se okrenula na leđa, a iako su joj u pomoć pohitali članovi njezinog benda, ustala se sama i jednostavno nastavila dalje pjevati kao da se ništa nije dogodilo. Ispod videa pada na TikTok profilu mixbydalic, zaredali su se mnogi komenari koji su pohvalili pjevačicu. 

@mixbydalic Severina pala na koncertu u Areni Zagreb😯🤍 #severina #seve #sevenacionale #arenazagreb #mixbydalic ♬ original sound - MIXBYDALIC

'Takva kraljica se više nikada neće roditi!', 'Ona je dokaz da je jedna od najboljih na našoj sceni', 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi koračati. Tako to rade kraljice', 'Kraljica! I još se smijala kao da ništa nije bilo, respekt!', 'I kad pada, radi to sa stilom', samo su neki od komentara oduševljnih obožavatelja. 

Severina je na prvom koncertu od dva u Areni Zagreb posvetila i pjesmu Dijani Hrki. Prije nego što je zapjevala 'Tako je, sine moj', rekla je: "400 kilometara istočno od mene nalazi se jedna majka koja već pet dana štrajka glađu. Ona se zove Dijana Hrka, a njen sin Stefan je poginuo ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana traži istinu i pravdu. Molim vas da je jednim velikim pljeskom pozdravite. Dijana!" 

