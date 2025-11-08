Pojavila se nova snimka pada Severine u Areni Zagreb: 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi'

Tijekom izvođenja pjesme 'Tvoja prva djevojka' u petak u Areni Zagreb, Severina je doživjela malu nezgodu. Naime, dok je u štiklama trčala i plesala po pozornici, spotaknula se i pala. Na društvenim mrežama pojavile su se i nove snimke njezinog pada, a mnogi su u komentarima oduševljeni načinom kako je Severina toj nezgodnoj situaciji pristupila.

Nakon što je pala, pjevačica se okrenula na leđa, a iako su joj u pomoć pohitali članovi njezinog benda, ustala se sama i jednostavno nastavila dalje pjevati kao da se ništa nije dogodilo. Ispod videa pada na TikTok profilu mixbydalic, zaredali su se mnogi komenari koji su pohvalili pjevačicu.

'Takva kraljica se više nikada neće roditi!', 'Ona je dokaz da je jedna od najboljih na našoj sceni', 'Ako padneš, podigni krunu i nastavi koračati. Tako to rade kraljice', 'Kraljica! I još se smijala kao da ništa nije bilo, respekt!', 'I kad pada, radi to sa stilom', samo su neki od komentara oduševljnih obožavatelja.

Severina je na prvom koncertu od dva u Areni Zagreb posvetila i pjesmu Dijani Hrki. Prije nego što je zapjevala 'Tako je, sine moj', rekla je: "400 kilometara istočno od mene nalazi se jedna majka koja već pet dana štrajka glađu. Ona se zove Dijana Hrka, a njen sin Stefan je poginuo ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana traži istinu i pravdu. Molim vas da je jednim velikim pljeskom pozdravite. Dijana!"