KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Kad nam velika Seka Sablić kaže da su Hrvati vrhunski komičari, moramo joj vjerovati

Piše Davor Lugarić,
Kad nam velika Seka Sablić kaže da su Hrvati vrhunski komičari, moramo joj vjerovati
Već smo ranije pričali o filmu s velikom srpskom glumicom Sekom Sablić, oduševljena je filmom, iako "ima samo malu ulogu", snimanjem, a najviše glumačkom ekipom

Već je ideja dobra, brak Hrvatice i Srbina, iz "uglednih" obitelji. Riječ je o novom filmu "Svadba", koji je 20. siječnja imao premijeru u hrvatskim kinima. Pod navodnike smo stavili uglednih jer je to u obje države dosta rastezljiv pojam, pače, gumilastika se ponekad čini kao najčvršći lanac. Jer na čelu tih obitelji su poslovni čovjek, čija je firma pred stečajem, a široko nam je polje takvih.

