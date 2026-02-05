Kad odmor nije samo plaža! Sin Lepe Brene pozirao s tigrom

Dok jedni odmore planiraju mjesecima, a drugi ih hvataju usput između obaveza, Viktor Živojinović očito pripada onoj skupini koja zna kako putovanje pretvoriti u iskustvo. Sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića ovih se dana odmara u jugoistočnoj Aziji i čini se da je svakodnevicu zamijenio razgledavanjem gradova, luka i večernjih šetnji uz osvijetljene nebodere.

No putovanje nije ostalo samo na gradskim destinacijama. Odlučio je osjetiti i onu divlju stranu egzotike pa je posjetio parkove poznate po susretima s divljim životinjama, gdje je izbliza vidio tigrove i geparde. Između izleta i razgledavanja našlo se i vremena za odmor bez previše planova. Spa tretmani, more i otočići poslužili su kao predah od putovanja.

'Kako živite', komentirali su pratitelji.

Inače, Viktor živi u Beogradu, u stanu na 40. katu elitne zgrade, pa mu pogledi s visine očito nisu ništa novo. Riječ je o prostranom stanu od 140 kvadrata na Novom Beogradu, za koji su roditelji navodno izdvojili oko 700.000 eura.

