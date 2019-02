'Kad sam upoznao Gocu, lijepu kao anđeo, ona me ignorirala'

U pet nastavaka donosimo vam priče o životu velikog estradnog umjetnika i omiljenog pjevača Šabana Šaulića. U karijeri je napravio sve što se moglo, ostavio iza sebe nebrojene klasike. Uz pjesme 'kralja narodne muzike' se plakalo i slavilo...

Ljubavna priča 'kralja narodne muzike' i njegove supruge Gordane s kojom je u braku proveo 43 godine nije počela kao iz bajke. Mlada i lijepa Beograđanka nije ga uopće doživljavala. A on je kao mladić, provincijalac u velikom gradu, bio jako stidljiv i povučen..

- Počeo sam da pjevati u vrijeme kada većina ljudi nije imala televizor. Pjesme su mi postale hitovi, a ljudi su pričali o novom, talentiranom pjevaču Šabanu Šauliću koji, kako su govorili, „pjeva da se raspametiš“. Ali nitko nije znao kako izgledam. Šetao sam Beogradom sav ponosan, a nitko ni da me pogleda. To mi je najviše smetalo zbog djevojaka. Bio sam stidljiv, povučen, šutljiv... Uopće se nisam znao udvarati djevojkama. Dok sam bio u Šapcu, maštao sam o Beogradu. Ali sa 17 i po godina, kada sam se preselio u glavni grad, kao dječak iz provincije bio sam po strani i teško sam nalazio društvo. - prisjetio se Šaban Šaulić jednom prilikom za srpske medije svojih početaka

Foto: Privatni album

'Goca je bila moj tip, buckasta i plavokosa'

Sredinom sedamdesetih preko prijatelja i cimera Žike upoznao je sedam godina mlađu ljepoticu Gordanu.

- Bila je jedna od najljepših Beograđanki i rekao sam Žiki da nikada nisam video ljepšu ženu. Bila je mlada i lijepa kao anđeo, imala je tada samo 16 i pol godina, bila je buckasta i plavokosa, moj tip. Odmah sam se uskukao i počeo moliti Žiku da me upozna sa njom - prisjetio se Šaban

Prvi put su izašli u četvero. Šaban i Žika, Gordana i njezina prijateljica. No Šaban je doživio pravi fijasko. Goca je bila potpuno nezainteresirana za pjevača.

- Izveli smo ih na Adu, tamo smo pili sokove i razgovarali, ali sam ja bio toliko stidljiv da sam molio Žiku da priča umjesto mene. Nisam bio od akcije. Moja riječ je bila kao dukat, kad nešto progovorim, svi su u čudu. Bilo me je sramota pričati s njom - rekao je jednom prilikom Šaban.

Ono što je Šaulića najviše sputavalo u udvaranju jest činjenica što ona tada nije ni bila čula za njega.

Prvi susret Šabana i buduće supruge bi je potpuni debakl

- Bio sam pun sebe kad smo se našli s njih dvije. Računao sam, ja sam Šaban Šaulić, ona mene zna, imam dvije, tri ploče. Kad ono Goca me pogledala onako, s visine, odmjerila me i rekla: „Ja slušam samo zabavnu muziku. Nikada nisam čula za tebe.“ Meni je došlo da skočim u jezero od sramote! Žika joj je potom objašnjavao da sam ja hit, prava zvijezda. Bio sam u mukama i sjećam se da sam šapnuo Žiki: „Učini nešto“ - govorio je Šaban puno godina kasnije o svom debaklu tijekom prvog izlaska sa budućom suprugom.

Foto: Facebook

Ipak, sve je krenulo na bolje kad je Gordana došla na njegov koncert.

- Pozvao sam je na moj nastup u Kraljevu i Gordana je tada vidjela da me ljudi vole, da imam neko ime, da kada pjevam, da je to erupcija oduševljenja. Malo-pomalo, dogodila se ljubav. Mada, vjerujem da se njoj to upravo i svidjelo to što nisam bio napadan i pun sebe, bio sam običan čovjek - rekao je Šaban u emisiji „Iz profila“.

Šaban je zbog stidljivosti jedva zaprosio Gocu:

- Moja supruga i ja smo se vrlo kratko zabavljali, neka četiri mjeseca, jer sam je ja odmah zaprosio. Ali i to je bilo jedva. Rekao sam joj: „Je l‘ bi ti ostala sa mnom?“ Srećom, ona je shvatila šta je pitam. Bilo me je sramota da joj kažem - priča Šaban. U braku su dobili kćeri Sanelu i Ildu i sina Mihajla.

'Supruga, djeca i unuci su mi sve'

Sanela je usrećila oca sa dvoje unuka. Sina Luku Adžića (22), dobila je u prvom braku sa nekadašnjim igračem Crvene Zvezde Ivanom Adžićem, a kći Unu ima sa sadašnjim suprugom, trenerom FK Partizan Zoranom Batom Mirkovićem.

Ilda se 2016. godine udala za Bojana Vučkovića s kojim je dobila kćer Emu koja ima dvije i pol godine.

Sin Mihajlo trebao se ženiti za tri mjeseca

- 'Mislim da je čovjek bez obitelji, djece, unuka, nesretan čovjek. A ja sve to imam i to je velika sreća. Još samo da dočekam da oženim sina jer mi je jedina neostvarena želja da zapjevam na njegovoj svadbi i igram se s njegovom djecom. Ništa bolje i više ne bih poželio, i baš ništa od toga kako se odvijao moj život i moja karijera ne bih mijenjao jer sam ostvaren i sretan čovjek. Nisam netko tko boluje od kula i gradova. Supruga, djeca i unuci su mi sve. Sve je onako kako je Bog rekao, i ja sam zadovoljan i zahvalan - rekao je Šaban u jednom od posljednjih intervjua.