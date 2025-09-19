Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI TREND

Kad se fitness centar pretvori u plesni podij: Joker ugostio prvi pop-up party u gradu Splitu

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Kad se fitness centar pretvori u plesni podij: Joker ugostio prvi pop-up party u gradu Splitu
7
Foto: Instagram

Fitness centar Joker pretvoren u plesni podij na prvom popup partyju, uz DJ-a i saksofon, oduševio je publiku te najavio novu urbanu scenu događanja.

Split je proteklog vikenda doživio nesvakidašnje iskustvo koje je spojilo sport i noćni život. U fitness centru Joker održan je prvi pop-up party u gradu, događaj koji je privukao brojne znatiželjnike i ljubitelje dobre glazbe. 

Foto: Instagram

Za glazbenu čaroliju pobrinuli su se DJ Cliff Van Delort poznat po ritmičnim setovima, i saksofonistica Marija Vukšić diplomirana glazbenica koja je svojim izvođenjem unijela dašak sofisticiranosti i topline u elektronički zvuk. Kombinacija energičnih ritmova DJ-a i melodijske improvizacije saksofona pretvorila je teretanu u plesni podij kakav se rijetko viđa u Splitu.

Foto: Instagram

Organizator Ante Barić otkrio je da je koncept nastao pod utjecajem globalnih trendova.

- Nisam vidio ništa slično u Hrvatskoj. Želio sam po prvi put u Splitu napraviti nešto nesvakidašnje - rekao je Ante.

PROMO DJ koji svaku svadbu i proslavu pretvara u party godine – evo zašto odabrati baš Romana R
DJ koji svaku svadbu i proslavu pretvara u party godine – evo zašto odabrati baš Romana R

Usto, rekao je da je cilj ovakvih događanja jednostavan - zabava.

- Glavni cilj je isključivo da se ljudi dobro provedu uživo, na licu mjesta - istaknuo je Barić.

Najveće iznenađenje prvog pop-up partyja bila je pozitivna reakcija posjetitelja.

- Ljudi su snimali, tagirali, dijelili na društvenim mrežama. Napravili smo jednu jako dobru reklamu - komentirao je Ante. 

PROMO Trening za sve: Kvartovski gym koji ruši dobne granice
Trening za sve: Kvartovski gym koji ruši dobne granice

Organizatori ne isključuju mogućnost širenja ideja na druge gradove. 

- Ako bude interesa, svakako. Kolegica Marija i ja imamo još jednu djevojku koja svira violinu, pa bismo rado napravili tako nešto u Zagrebu - najavio je Barić.

Također, planiraju i eventualne posebne nastupe poznatih izvođača.

- Sa Sinišom Vucom sam jako dobar prijatelj. Sve ovisi kako će on biti na raspolaganju, jer trenutno nije u Hrvatskoj - prokomentirao je  Ante.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom
MALO TKO BI JU PREPOZNAO...

Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom

Kristina iz popularnog reality showa 'Brak na prvu' na društvenim mrežama je pokazala impresivne rezultate svoje transformacije
Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'
NIŠTA OD DVOBOJA....

Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'

"Ne razumijem kad ti netko pruži ruku, u ovom slučaju patkicu, da je ne primiš“, rekao je trener i dodao da to nije dobro za Ivicu
Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem
PREKINULA ŠUTNJU

Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem

Bivša loto djevojka otvoreno je progovorila o zajedničkim nastupima, ali i incidentu iz devedesetih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025