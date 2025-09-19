Fitness centar Joker pretvoren u plesni podij na prvom popup partyju, uz DJ-a i saksofon, oduševio je publiku te najavio novu urbanu scenu događanja.
Kad se fitness centar pretvori u plesni podij: Joker ugostio prvi pop-up party u gradu Splitu
Split je proteklog vikenda doživio nesvakidašnje iskustvo koje je spojilo sport i noćni život. U fitness centru Joker održan je prvi pop-up party u gradu, događaj koji je privukao brojne znatiželjnike i ljubitelje dobre glazbe.
Za glazbenu čaroliju pobrinuli su se DJ Cliff Van Delort poznat po ritmičnim setovima, i saksofonistica Marija Vukšić diplomirana glazbenica koja je svojim izvođenjem unijela dašak sofisticiranosti i topline u elektronički zvuk. Kombinacija energičnih ritmova DJ-a i melodijske improvizacije saksofona pretvorila je teretanu u plesni podij kakav se rijetko viđa u Splitu.
Organizator Ante Barić otkrio je da je koncept nastao pod utjecajem globalnih trendova.
- Nisam vidio ništa slično u Hrvatskoj. Želio sam po prvi put u Splitu napraviti nešto nesvakidašnje - rekao je Ante.
Usto, rekao je da je cilj ovakvih događanja jednostavan - zabava.
- Glavni cilj je isključivo da se ljudi dobro provedu uživo, na licu mjesta - istaknuo je Barić.
Najveće iznenađenje prvog pop-up partyja bila je pozitivna reakcija posjetitelja.
- Ljudi su snimali, tagirali, dijelili na društvenim mrežama. Napravili smo jednu jako dobru reklamu - komentirao je Ante.
Organizatori ne isključuju mogućnost širenja ideja na druge gradove.
- Ako bude interesa, svakako. Kolegica Marija i ja imamo još jednu djevojku koja svira violinu, pa bismo rado napravili tako nešto u Zagrebu - najavio je Barić.
Također, planiraju i eventualne posebne nastupe poznatih izvođača.
- Sa Sinišom Vucom sam jako dobar prijatelj. Sve ovisi kako će on biti na raspolaganju, jer trenutno nije u Hrvatskoj - prokomentirao je Ante.
