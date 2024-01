Kada će biti Dora? HRT objavio datume i gdje će se održati...

HRT je izvijestio kako će se Dora, izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije, ove godine održati u studijima Hrvatske radiotelevizije na zagrebačkom Prisavlju.

Predviđene su tri večeri, dvije polufinalne koje će biti 22. i 23. veljače, te finalna večer koja će biti 25. veljače.

Prošloga su tjedna u emisiji Drugoga programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) u emisiji “Svijet diskografije” premijerno predstavljene pjesme natjecateljice ovogodišnje Dore. U utorak će, javlja HRT, biti premijerno objavljeni svi spotovi Dore na YouTube kanalu.

Podsjetimo, i ove godine se prijavio Let 3, a prema dosadašnjim reakcijama, jedan od velikih favorita za Eurosong je i Baby Lasagna. On je ušao u natjecanje nakon što je pjevačica Zsa Zsa objavila da odustaje od natjecanja.

Pogledajte cijeli popis izvođača:

1. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

2. Pavel – DO MJESECA

3. Vinko (Čemeraš) – LYING EYES

4. Kedžo – VOLJENA ŽENO

5. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

6. Let 3 – BABA ROGA

7. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

8. Lu Dedić – PLAVI LEPTIR

9. Boris Štok – CAN WE TALK

10. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

11. Natalie Balmix – DIJAMANTI

12. Marcela Oroši – GASOLINE

13. Noelle – BABY, BABY

14. James Night – NEBO PLAČE

15. Misha – ONE DAY

16. Erna – HOW DO YOU LOVE ME

17. Stefany Žužić – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

18. Lana Mandarić – MORE

19. Eugen – TIŠINE

20. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

21. Barbara Munjas – NEPOBJEDIVA

22. The Splitters – OD KAD TE SANJAM

23. ET – PAMETNOM DOSTA

24. Baby Lasagna – RIM TIM TAGI DIM