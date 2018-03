Kada ga je upoznala, bio joj je premlad, ali ga nije zaboravila

Iako su iskre među Goldie Hawn (72) i Kurtom Russellom, koji danas slavi 67. rođendan, 'frcale' još 1968. godine tijekom snimanja filma 'The One and Only Genuine, Original Family Band' glumica je priznala da joj je smetalo što je bio pet godina mlađi od nje.

- Ja sam imala 21, a on 16 godina. Mislila sam da je sladak, no bio je premlad. Ponovno smo se susreli nekoliko godina kasnije. Svidio mi se, a sjetila sam da mi se jako svidio i kad sam ga prvi put vidjela - rekla je Hawn.

Romansa među holivudskim zvijezdama rasplamsala se 1983. godine tijekom snimanja filma 'Swing Shift '. Od tog trenutka, par je nerazdvojan. Njihova strast bila je nezaustavljiva. Na prvom spoju već su imali bliski susret s policijom.

- Gledali smo film nakon čega smo otišli na ples. Odlično sam se zabavljao s njom i zaključili smo da ne želimo da noć završi pa smo otišli u kuću koju je nedavno kupila - ispričao je glumac.Kada su, prisjeća se, razgledali 'imaginarni namještaj' u praznoj sobi, počeli su se seksati.

- U idućem trenutku pokraj nas se stvorila policija. Mislili su da se radi o provali, budući da je u tijeku bilo renoviranje. Sve je to bilo vrlo bizarno - otkrio je Kurt.

Foto: Instagram

Prije nego su se zaljubili, Goldie je imala turbulentan život. Družila se sa rockerima 1970-ih, a posebno je bila bliska s Rolling Stonesima s kojima je često partijala.

- Bilo je divlje. Znala sam da je bilo puno droge, no ja je nisam vidjela. Osjećala se poput jedne od nevinih. Pitala sam se: 'Kako sam dospjela ovdje?' Imala sam 26 godina. Provela sam divno vrijeme s Ronniejem Woodom - ispričala je oskarovka koja je tih godina nizala filmske hitove.

Prije sudbonosnog filma s Russellom, bila je u dva braka. S redateljem Gusom Trikonisom bila je u braku deset godina, a razveli su se 1969. S glazbenikom Billom Hudsonom vjenčala se 1976. godine. S njim je dobila dvoje djece, Kate i Olivera. Rastali su se 1982. godine.

Kurt je s pjevačicom i glumicom Season Hubley bio u braku četiri godine, do 1983.. S njom je dobio sina Bostona (38).

Goldie i Kurt su dobili sina Wyatta 1986. godine. Iako si Kate i Oliver nisu dobri s biološkim ocem, Billom, jako su bliski s Kurtom.

Foto: PA/Pixsell

- Njih dvoje su nama djeci zvijezde vodilje. Njihova ostavština je ono što su naučili svoju djecu, a to je ljubav i poštovanje - rekla je Kate koja je, sljedeći majčine stope, isto postala glumica.

Iako su jedan od najdugovječnijih parova u Hollywoodu, Katie i Kurt nikada nisu stali pred oltar.

- Svi nas pitaju kada ćemo se vjenčati, pa sada svaki put dajemo drugačiji odgovor i zabavljamo se - rekao je Kurt nedavno. Holivudski par smatra da im ne treba 'papir', jer ionako žive kao da su vjenčani.

- Odlično nam ide i bez braka. Već se osjećam potpuno predano, a nije li brak upravo to? Zato, sve dok smo predani, iskreni te puni brige i ljubavi, mi smo dobro - rekla je jednom glumica.

Par je nedavno istoga dana dobio zvijezdu na šetalištu slavnih, što je vrlo rijetka praksa. Tijekom otkrivanja zvijezda, jedan za drugoga imali su samo najljepše riječi.

- Goldie, zbog tebe je život prekrasan. Jednostavno te obožavam. Ne postoji osoba s kojom bih radije dijelio život - istaknuo je Kurt.