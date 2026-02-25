Obavijesti

OSTAVŠTINA VLADIMIRA PUHALA

Kaj te muči, njofra: 'Moj tata je dao glas Zekoslavu. Tražim njegove crtiće, HRT ih nema'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
3
Foto: Privatni album/WB

Vladimir Puhalo posudio je glas Zecu u crtiću. Njegova kći Tina Puhalo pokušava doći do tih snimki, ali na HRT-u ih, nažalost, više nemaju

Admiral

Jedna od legendarnih rečenica uz koje su odrastale generacije bila je "Kaj te muči, Njofra?". Bilo je to doba kad je crtić bio nešto poslije 19 sati, prije "Dnevnika", a bio je kao bombonijera, nikad nisi znao hoće li pustiti "Zekoslava Mrkvu", "Tom i Jerry", "Pticu trkačicu" ili neki drugi.

A poznatu rečenicu: "Kaj te muči, Njofra?" u crtanom je filmu izgovarao Vladimir Puhalo. Njegova kći Tina obratila se HRT-u kako bi otkupila neke od epizoda u kojima njezin otac izgovara legendarnu rečenicu, no odgovor je bio negativan.

- Bili su stvarno pristojni, no crtane filmove nisu digitalizirali. Pogodilo nas je to u obitelji, sestru Ivu, djecu, jako su ponosni na djeda. Nestankom tih snimki nestao je i taj prepoznatljivi, luckasti glas, vražićak u tom zecu. Poštapalice iz crtića obilježile su generacije, pogotovo ta njegova rečenica: 'Kaj te muči, Njofra?' - ispričala nam je Tina Puhalo.

Glasom Zekoslava Mrkve legendarni je glumac zabavljao djecu

Na društvenim je mrežama nakon toga objavila molbu da joj se javi tko ima te crtiće. Javilo joj se mnogo ljudi, većina se snebivala aljkavošću HRT-a, no neki su joj ponudili i pomoć. Dobila je već neke materijale, a neki joj se šalju.

- Javljaju se ljudi, nadam se da ćemo uspjeti izvući nešto. Dobila sam od HRT-a neke materijale, drame i predstave, ali ne i crtiće. Razgovarat ću još s tatinim kolegama i prijateljima, prikupiti što više materijala pa tati u čast izraditi monografiju. Imam potrebu to za njega učiniti, da dobije priznanje koje za života nije doživio - otkrila nam je Tina Puhalo.

A koliko je Vladimir Puhalo značio za sinkronizaciju Zekoslava Mrkve najbolje oslikava rečenica tvorca crtića, Chucka Jonesa, koji je izjavio kako je to najbolji glas Zeca koji je čuo.

Glumac Vladimir Puhalo (desno) koji je posudivao glas Zekoslavu Mrkvi, u sredini Chuck Jones, jedan od autora i animatora Zekoslava Mrkve
Foto: Privatni album/

Glumac Vladimir Puhalo (desno) koji je posudivao glas Zekoslavu Mrkvi, u sredini Chuck Jones, jedan od autora i animatora Zekoslava Mrkve
 

- To je zaista bilo izvanserijski, bolje od originala. Taj glas i crtić su kulturni artefakt, zapis njegova kreativnog rada, ali i jezik i humor jednog vremena kojega više nema. Nestao je s ovim dio povijesti i kolektivnog sjećanja. Čuvanje baštine nam nije jaka strana - dodala je Tina Puhalo.

Redateljica hrvatske sinkronizacije bila je Biserka Vučković.

- Bez nje ne bi to bilo tako dobro, sjećam se kako je tati davala puno slobode u interpretaciji, a on je to i koristio. Jednom je tako u jednu epizodu ubacio i našu mamu Ivančicu - rekla je Tina Puhalo.

Foto: Privani album

S kćerima Ivom, inače team menadžericom Hrvatskog nogometnog saveza, i Tinom

Zec je ubrzo postao omiljeni lik diljem svijeta, američki marinci su ga proglasili počasnim članom. Inspiracija za lik i grickanje mrkve bio je film "Dogodilo se jedne noći" iz 1934. U njemu Clark Gable naslonjen na ogradu gricka mrkvu. S glasom Vladimira Puhala ovdje je dobio sasvim novu dimenziju.

Puhalo je rođen 1947. u Borovu Naselju, a preminuo je u Zagrebu 2009. godine. U Karlovcu je završio gimnaziju, a u Zorinu domu već se tad počeo baviti glumom. Studirao je francuski i komparativnu književnost te na zagrebačkoj Akademiji za kazalište, film, radio i televiziju.

Bio je sjajan student, pa ga je i jezikoslovac Bratoljub Klaić zvao za asistenta. Puhalo je ipak odlučio posvetiti se samo glumi, pa je od Klaića dobio posvetu u knjizi.

- 'Jesi bedast moj Puhalo', napisao mu je, u stilu da se mogao baviti znanstvenim radom, a ne tamo nekakvom glumom - objasnila nam je ranije Tina.

Imao je uloge u "Gruntovčanima", "Kapelskim kresovima", "Smogovcima", "Nepokorenom gradu"... U kazalištu je igrao u rock operi "Gubec-beg", mjuziklu "Jalta, Jalta"... No i njemu je najdraža bila "uloga" Zekoslava Mrkve. To mu je bilo nešto posebno.

- Posudio je glas i Japanskoj Bubi, to mu je isto bilo super, ali Zecu je pristupao drukčije. Skroz bi se davao, pa nije čudo što je režiser Chuck Jones, kad je došao na festival u Zagreb i čuo tatu, rekao da je bolji od originala.

