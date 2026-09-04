Hollywood Vampires u Zagrebu su slavili glazbenu prošlost

Hollywood Vampires nije obična supergrupa. Već samo nabrajanje imena dovoljno je da objasni golemo zanimanje koje prati njihove nastupe: Alice Cooper, jedan od najprepoznatljivijih frontmena u povijesti rocka, Aerosmithov gitarist Joe Perry, glumac i gitarist Johnny Depp te Cooperov dugogodišnji suradnik Tommy Henriksen.

U Zagreb su stigli u okviru europske turneje kojom su se vratili na velike pozornice nakon gotovo tri godine stanke. Zagrebački koncert u četvrtak ujedno je bio njihov prvi nastup u Hrvatskoj. Hollywood Vampires prvotno su trebali nastupiti u pulskoj Areni, ali je koncert naknadno preseljen u Arenu Zagreb. Službeno obrazloženje bili su 'nepredviđeni tehnički zahtjevi produkcije'.

Zagreb: Koncert benda Hollywood Vampires u Areni | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Umjesto klasičnog izlaska benda, publika je prije koncerta dobila kratki horor film na velikom ekranu. Nakon njega na pozornicu su izašli glazbenici, među posljednjima Alice Cooper i Johnny Depp. Predgrupu nisu imali, a pred okupljenima je bila večer po koju su došli, malo staroga Hollywooda i mnogo rock'n'rolla. Johnny Depp vjerojatno je najveća zvijezda benda, no na pozornici se tako nije ponašao. Držao se svoje gitare, sve dok nije stao i pred mikrofon.

Domaćin večeri očekivano je bio Alice Cooper, koji je i okupio Hollywood Vampires. Još od početka '70-ih bio je dio neformalnog društva rock zvijezda koje se okupljalo u kultnom klubu Rainbow na Sunset Stripu u Los Angelesu. Društvo je dobilo naziv Hollywood Vampires, a Cooper je komentirao da je uvjet za "članstvo" bio jednostavan - trebalo je moći nadmašiti ostale članove u piću.

Zagreb: Koncert benda Hollywood Vampires u Areni | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Na koncertu u Zagrebu pokazali su i zbog čega ih vrijedi vidjeti. 'Highway to Hell' benda AC/DC, 'Baba O'Riley' grupe The Who, 'Heroes' Davida Bowieja i 'Road House Blues' The Doorsa samo su neke od pjesama koje su donijeli pred našu publiku.

Zagreb: Koncert benda Hollywood Vampires u Areni | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Domaća publika bila je iznenađena time koliko Hollywood Vampires funkcioniraju kao 'pravi' bend, s obzirom na to da članovi dolaze sa svih strana zabavne industrije. Klasični rock repertoar također je mnogima dobro 'sjeo', a sudeći po komentarima nakon koncerta, nikome nije smetalo ni to što Arena Zagreb nije bila ispunjena. Hollywood Vampires ni u jednom trenutku nisu pokušali zvučati kao bend koji kroji glazbenu budućnost nego upravo suprotno - slave glazbenu prošlost, i to na sebi svojstven način.