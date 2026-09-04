Bend Hollywood Vampires čine Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Henriksen
Hollywood Vampires u Zagrebu su slavili glazbenu prošlost
Hollywood Vampires nije obična supergrupa. Već samo nabrajanje imena dovoljno je da objasni golemo zanimanje koje prati njihove nastupe: Alice Cooper, jedan od najprepoznatljivijih frontmena u povijesti rocka, Aerosmithov gitarist Joe Perry, glumac i gitarist Johnny Depp te Cooperov dugogodišnji suradnik Tommy Henriksen.
U Zagreb su stigli u okviru europske turneje kojom su se vratili na velike pozornice nakon gotovo tri godine stanke. Zagrebački koncert u četvrtak ujedno je bio njihov prvi nastup u Hrvatskoj. Hollywood Vampires prvotno su trebali nastupiti u pulskoj Areni, ali je koncert naknadno preseljen u Arenu Zagreb. Službeno obrazloženje bili su 'nepredviđeni tehnički zahtjevi produkcije'.
Umjesto klasičnog izlaska benda, publika je prije koncerta dobila kratki horor film na velikom ekranu. Nakon njega na pozornicu su izašli glazbenici, među posljednjima Alice Cooper i Johnny Depp. Predgrupu nisu imali, a pred okupljenima je bila večer po koju su došli, malo staroga Hollywooda i mnogo rock'n'rolla. Johnny Depp vjerojatno je najveća zvijezda benda, no na pozornici se tako nije ponašao. Držao se svoje gitare, sve dok nije stao i pred mikrofon.
Domaćin večeri očekivano je bio Alice Cooper, koji je i okupio Hollywood Vampires. Još od početka '70-ih bio je dio neformalnog društva rock zvijezda koje se okupljalo u kultnom klubu Rainbow na Sunset Stripu u Los Angelesu. Društvo je dobilo naziv Hollywood Vampires, a Cooper je komentirao da je uvjet za "članstvo" bio jednostavan - trebalo je moći nadmašiti ostale članove u piću.
Na koncertu u Zagrebu pokazali su i zbog čega ih vrijedi vidjeti. 'Highway to Hell' benda AC/DC, 'Baba O'Riley' grupe The Who, 'Heroes' Davida Bowieja i 'Road House Blues' The Doorsa samo su neke od pjesama koje su donijeli pred našu publiku.
Domaća publika bila je iznenađena time koliko Hollywood Vampires funkcioniraju kao 'pravi' bend, s obzirom na to da članovi dolaze sa svih strana zabavne industrije. Klasični rock repertoar također je mnogima dobro 'sjeo', a sudeći po komentarima nakon koncerta, nikome nije smetalo ni to što Arena Zagreb nije bila ispunjena. Hollywood Vampires ni u jednom trenutku nisu pokušali zvučati kao bend koji kroji glazbenu budućnost nego upravo suprotno - slave glazbenu prošlost, i to na sebi svojstven način.
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