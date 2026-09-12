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SLAVI 29. ROĐENDAN

Svi pričaju o njezinu izgledu, a ona tiho gradi carstvo: Ovako je Sydney preuzela kontrolu...

Piše Đurđica Sarjanović,
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Svi pričaju o njezinu izgledu, a ona tiho gradi carstvo: Ovako je Sydney preuzela kontrolu...
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Foto: Profimedia
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Glumica je status seks-simbola pretvorila u milijunske suradnje, produkciju i vlastiti brend, dok joj je privatni život stalno pod povećalom.

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Sydney Sweeney danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svoje generacije u Hollywoodu. Proslavila se ulogama u serijama "Euphoria" i "The White Lotus", a posljednjih godina sve je jasnije da ne želi ostati samo glumica. Uz filmove i televiziju gradi vlastitu produkcijsku karijeru, surađuje s velikim svjetskim brendovima i razvija poslovne projekte koji joj omogućuju sve veću kontrolu nad vlastitim imidžem i zaradom.

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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
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Rođena je 12. rujna 1997. u američkom Spokaneu, a zanimanje za glumu pokazala je još kao djevojčica. Kada se u njezinu rodnom kraju snimao film, roditelje je pokušala uvjeriti da joj dopuste audiciju tako što im je pripremila petogodišnji poslovni plan.

Obitelj ju je nakon toga godinama vozila na audicije u Los Angeles, a put prema glumačkoj karijeri bio je daleko od glamuroznog. Sweeney je otvoreno govorila o financijskim problemima kroz koje je njezina obitelj prolazila nakon preseljenja u Kaliforniju i o osjećaju odgovornosti koji je zbog toga nosila.

Sydney Sweeney arrives at the Hotel St Regis in Venice with a friend
Foto: IVPA, ALMA

- Vidjela sam svoje roditelje kako gube sve i toga se užasavam - rekla je za Glamour, objašnjavajući zašto je i danas izrazito oprezna s novcem i zašto velik dio zarade ulaže. 

Prije velikog proboja pojavljivala se u serijama "Criminal Minds", "90210", "Grey’s Anatomy", "The Middle" i "Pretty Little Liars", a ozbiljniju pozornost privukla je ulogama u "Sharp Objects" i "The Handmaid’s Tale". Godine 2019. dobila je i manju ulogu u filmu Quentina Tarantina "Once Upon a Time… in Hollywood".

Pravi preokret stigao je s "Euphorijom". Kao Cassie Howard postala je jedna od najprepoznatljivijih mladih glumica na televiziji, a uloga joj je donijela nominaciju za Emmy.

- To je bio prvi put da sam pomislila: Ovo je ono što želim otkad sam bila djevojčica - rekla je poslije za Variety, govoreći o važnosti "Euphorije" za svoju karijeru. 

Foto: screenshot/HBO

Gotovo istodobno stigla je i prva sezona "The White Lotusa", u kojoj je glumila Oliviju Mossbacher. Uloga joj je donijela drugu nominaciju za Emmy i potvrdila da njezin uspjeh nije vezan samo uz jedan lik.

Nakon televizijskog uspjeha počela je graditi i filmsku karijeru. Romantična komedija "Anyone But You" s Glenom Powellom postala je veliki kinohit, a za Sweeney je bila važna i zato što je na filmu radila kao izvršna producentica.

Upravo se tada počeo jasnije vidjeti smjer u kojem želi razvijati karijeru. Kroz svoju produkcijsku kuću Fifty-Fifty Films želi imati veću kontrolu nad projektima koje snima, a jedan od najvažnijih primjera bio je horor "Immaculate".

Sweeney je za projekt bila zainteresirana godinama prije nego što je postala velika zvijezda. Kada je stekla dovoljno utjecaja, vratila se scenariju i pomogla da film napokon bude realiziran. Produkcijski se uključila i u kasnije projekte "Christy" i "The Housemaid".

- Ova industrija je poput igranja šaha - rekla je za Glamour, opisujući način na koji razmišlja o izboru uloga i poslovnim potezima. 

Foto: Instagram

Uz glumačku karijeru, Sweeney je izgradila i jedan od najkomercijalnijih imidža među mlađim holivudskim zvijezdama. Njezin izgled, modne kombinacije i scene iz "Euphorije" godinama su predmet intenzivnih rasprava na društvenim mrežama, a taj interes pretvorila je u brojne reklamne suradnje.

Radila je s brendovima poput Armani Beautyja, Miu Miua, Laneigea i Kérastasea, dok su neke kampanje namjerno koristile njezin status seks-simbola.

Veliku pozornost izazvala je i reklama za American Eagle iz 2025., koja je zbog igre riječi s izrazima "jeans" i "genes" izazvala burne rasprave i političke reakcije u SAD-u. Sweeney je u početku uglavnom ignorirala raspravu, ali je poslije za GQ poručila da ne dopušta drugima da određuju njezin identitet.

- Znam tko sam. Znam što cijenim - rekla je. Kasnije je dodala da je "protiv mržnje i podjela".

Svoj javni imidž u međuvremenu je odlučila pretvoriti i u vlastiti posao. Početkom ove godine pokrenula je brend donjeg rublja SYRN, objašnjavajući da joj cilj nije bio samo staviti vlastito ime na proizvod.

Sydney Sweeney et son compagnon Scooter Braun font une balade en gondole et se promènent main dans la main à Venise lors du 83ème Festival International du Film (Mostra)
Foto: Tiziano Da Silva / Bestimage/BES

- Željela sam izgraditi brend donjeg rublja koji razumije žene umjesto da im govori kakve trebaju biti - rekla je za ELLE. Dodala je kako su "grudi i tijela poput otisaka prstiju, sva su različita".

Veliku pozornost javnosti godinama izaziva i njezin privatni život. S filmskim producentom Jonathanom Davinom bila je u dugogodišnjoj vezi, a zaručili su se 2022. godine. Njihov odnos završio je 2025. Sweeney je tijekom njihove veze inzistirala na tome da vlastiti uspjeh nije gradila zahvaljujući partnerovu novcu.

- Ja sam vrlo uspješna, neovisna žena koja je vrlo naporno radila - rekla je za Glamour, odbacujući tvrdnje da je Davino financirao njezinu produkcijsku kuću ili karijeru. 

Nakon prekida povezivali su je s glazbenim poduzetnikom Scooterom Braunom, a njihov odnos s vremenom je postao sve javniji. Tijekom ove godine zajedno su ih fotografirali na putovanjima i javnim događajima, a pojavili su se i filmskom festivalu u Veneciji. 

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Unatoč velikim honorarima i luksuznim kampanjama, Sweeney često govori o financijskoj nesigurnosti koja prati glumački posao. Agentima, menadžerima, odvjetnicima i publicistima odlazi velik dio zarade, dok streaming više ne donosi glumcima iste prihode od ponovnih prikazivanja kao tradicionalna televizija.

Zato njezine reklamne suradnje, produkcija, ulaganja i vlastiti brend nisu samo dodatak glumačkoj karijeri, nego dio šire poslovne strategije.

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