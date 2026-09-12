Svi pričaju o njezinu izgledu, a ona tiho gradi carstvo: Ovako je Sydney preuzela kontrolu...

Sydney Sweeney danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svoje generacije u Hollywoodu. Proslavila se ulogama u serijama "Euphoria" i "The White Lotus", a posljednjih godina sve je jasnije da ne želi ostati samo glumica. Uz filmove i televiziju gradi vlastitu produkcijsku karijeru, surađuje s velikim svjetskim brendovima i razvija poslovne projekte koji joj omogućuju sve veću kontrolu nad vlastitim imidžem i zaradom.

Rođena je 12. rujna 1997. u američkom Spokaneu, a zanimanje za glumu pokazala je još kao djevojčica. Kada se u njezinu rodnom kraju snimao film, roditelje je pokušala uvjeriti da joj dopuste audiciju tako što im je pripremila petogodišnji poslovni plan.

Obitelj ju je nakon toga godinama vozila na audicije u Los Angeles, a put prema glumačkoj karijeri bio je daleko od glamuroznog. Sweeney je otvoreno govorila o financijskim problemima kroz koje je njezina obitelj prolazila nakon preseljenja u Kaliforniju i o osjećaju odgovornosti koji je zbog toga nosila.

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- Vidjela sam svoje roditelje kako gube sve i toga se užasavam - rekla je za Glamour, objašnjavajući zašto je i danas izrazito oprezna s novcem i zašto velik dio zarade ulaže.

Prije velikog proboja pojavljivala se u serijama "Criminal Minds", "90210", "Grey’s Anatomy", "The Middle" i "Pretty Little Liars", a ozbiljniju pozornost privukla je ulogama u "Sharp Objects" i "The Handmaid’s Tale". Godine 2019. dobila je i manju ulogu u filmu Quentina Tarantina "Once Upon a Time… in Hollywood".

Pravi preokret stigao je s "Euphorijom". Kao Cassie Howard postala je jedna od najprepoznatljivijih mladih glumica na televiziji, a uloga joj je donijela nominaciju za Emmy.

- To je bio prvi put da sam pomislila: Ovo je ono što želim otkad sam bila djevojčica - rekla je poslije za Variety, govoreći o važnosti "Euphorije" za svoju karijeru.

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Gotovo istodobno stigla je i prva sezona "The White Lotusa", u kojoj je glumila Oliviju Mossbacher. Uloga joj je donijela drugu nominaciju za Emmy i potvrdila da njezin uspjeh nije vezan samo uz jedan lik.

Nakon televizijskog uspjeha počela je graditi i filmsku karijeru. Romantična komedija "Anyone But You" s Glenom Powellom postala je veliki kinohit, a za Sweeney je bila važna i zato što je na filmu radila kao izvršna producentica.

Upravo se tada počeo jasnije vidjeti smjer u kojem želi razvijati karijeru. Kroz svoju produkcijsku kuću Fifty-Fifty Films želi imati veću kontrolu nad projektima koje snima, a jedan od najvažnijih primjera bio je horor "Immaculate".

Sweeney je za projekt bila zainteresirana godinama prije nego što je postala velika zvijezda. Kada je stekla dovoljno utjecaja, vratila se scenariju i pomogla da film napokon bude realiziran. Produkcijski se uključila i u kasnije projekte "Christy" i "The Housemaid".

- Ova industrija je poput igranja šaha - rekla je za Glamour, opisujući način na koji razmišlja o izboru uloga i poslovnim potezima.

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Uz glumačku karijeru, Sweeney je izgradila i jedan od najkomercijalnijih imidža među mlađim holivudskim zvijezdama. Njezin izgled, modne kombinacije i scene iz "Euphorije" godinama su predmet intenzivnih rasprava na društvenim mrežama, a taj interes pretvorila je u brojne reklamne suradnje.

Radila je s brendovima poput Armani Beautyja, Miu Miua, Laneigea i Kérastasea, dok su neke kampanje namjerno koristile njezin status seks-simbola.

Veliku pozornost izazvala je i reklama za American Eagle iz 2025., koja je zbog igre riječi s izrazima "jeans" i "genes" izazvala burne rasprave i političke reakcije u SAD-u. Sweeney je u početku uglavnom ignorirala raspravu, ali je poslije za GQ poručila da ne dopušta drugima da određuju njezin identitet.

- Znam tko sam. Znam što cijenim - rekla je. Kasnije je dodala da je "protiv mržnje i podjela".

Svoj javni imidž u međuvremenu je odlučila pretvoriti i u vlastiti posao. Početkom ove godine pokrenula je brend donjeg rublja SYRN, objašnjavajući da joj cilj nije bio samo staviti vlastito ime na proizvod.

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- Željela sam izgraditi brend donjeg rublja koji razumije žene umjesto da im govori kakve trebaju biti - rekla je za ELLE. Dodala je kako su "grudi i tijela poput otisaka prstiju, sva su različita".

Veliku pozornost javnosti godinama izaziva i njezin privatni život. S filmskim producentom Jonathanom Davinom bila je u dugogodišnjoj vezi, a zaručili su se 2022. godine. Njihov odnos završio je 2025. Sweeney je tijekom njihove veze inzistirala na tome da vlastiti uspjeh nije gradila zahvaljujući partnerovu novcu.

- Ja sam vrlo uspješna, neovisna žena koja je vrlo naporno radila - rekla je za Glamour, odbacujući tvrdnje da je Davino financirao njezinu produkcijsku kuću ili karijeru.

Nakon prekida povezivali su je s glazbenim poduzetnikom Scooterom Braunom, a njihov odnos s vremenom je postao sve javniji. Tijekom ove godine zajedno su ih fotografirali na putovanjima i javnim događajima, a pojavili su se i filmskom festivalu u Veneciji.

Unatoč velikim honorarima i luksuznim kampanjama, Sweeney često govori o financijskoj nesigurnosti koja prati glumački posao. Agentima, menadžerima, odvjetnicima i publicistima odlazi velik dio zarade, dok streaming više ne donosi glumcima iste prihode od ponovnih prikazivanja kao tradicionalna televizija.

Zato njezine reklamne suradnje, produkcija, ulaganja i vlastiti brend nisu samo dodatak glumačkoj karijeri, nego dio šire poslovne strategije.