Kakav je to JoomBoos bio pred 9000 ljudi: Ovo je za pamćenje!

Ovo je najbolji dan u mom životu. Ne mogu vjerovati da su svi oni tu, rečenica je koja se najčešće čula među obožavateljima u zagrebačkoj Areni na Totalnom JoomBoosu. Oko 9000 obožavatelja cijeli dan je uživalo u nastupima najboljih youtubera, a spektakularnom izvedbom pjesme 'Sretan rođendan' obožavatelji su YouTube kanalu JoomBoos čestitali treću godinu postojanja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vrata Arene otvorila su se u 11 sati, a već tada je pred njima nastala totalna gužva. Tisuće ljudi iz cijele Hrvatske, ali i Europe, pohrlile su u Zagreb kako bi svjedočile ovom spektaklu. Redovi su se protezali nekoliko stotina metara, ali unatoč kiši i ne baš najtoplijem vremenu, nikom nije bio problem čekati ulazak u Arenu.

- Došla sam iz Dubrovnika. Putovala sam šest sati. Preuzbuđena sam i sretna što vlada ovako veliki interes za druženjem među youtuberima i njihovim pratiteljima - rekla je posjetiteljica Ivana (43).

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Oduševilo me to što ću napokon upoznati svoje najdraže youtubere - rekao nam je jedan od mnogobrojnih obožavatelja ispred dvorane. Kad je napokon dan znak da se otvaraju vrata, nastao je pravi stampedo kako bi uhvatili što bolja mjesta u prepunoj Areni.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

A čim su se otvorila vrata na zagrebačkom Laništu, vojska vjernih obožavatelja pohrlila je unutra kako bi bila što bliže svojim omiljenim youtuberima...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kad su napokon ušli u dvoranu, ostali su zapanjeni.

- Vau, kako ovo dobro izgleda. Vidi, vatra - oduševljeni su bili posjetitelji svih uzrasta produkcijom koja ih je dočekala unutra.

Dok su čekali nastupe svojih najdražih youtubera, klinci, ali i oni stariji, vrijeme su kratili igrajući igre, sudjelujući u mnogim izazovima...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

I onda je napokon uslijedilo ono što su svi čekali. Svi youtuberi izašli su zajedno na pozornicu, a među publikom prolomio se vrisak.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Najviše ovacija primio je popularni srbijanski youtuber Baka Prase, no grla nisu štedjeli ni za jake domaće snage. Lay Z, The Sikrt i ekipa oduševili su brojne obožavatelje te su se sa svakim od njih, a vjerujte, bilo ih je mnogo, zajednički fotografirali.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Što ja radim ovdje? Pa djeca su me navukla na taj YouTube i postalo mi je zabavno. Najčešće gledamo domaće youtubere, ali sad me sin počeo upoznavati i s nekim poznatim stranima. Nisu ni ti mladi tako ludi da su se ‘navukli’ na to - rekao nam je jedan roditelj te nam je priznao da nije očekivao ovako dobru zabavu u Areni, koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Osim u sjajnim nastupima, publika je uživala u besplatnim zalogajčićima, raznim radionicama...

Fanovi su bili oduševljeni što su njihovi idoli bili pristupačni i dobro raspoloženi za cjelodnevnu zabavu. Tako su se svi ugodno družili i čavrljali s influencerima, a publiku je u delirij bacio izlazak na pozornicu britanskog youtubera KSI-ja.

Tema: JoomBoos