Kakav 'kavalir': Trump ignorira Melaniju i zaboravlja rođendane

Američki predsjednik Donald Trump (72) i Prva dama SAD-a Melania Trump (48) slave 14. godišnjicu braka. Par se upoznao 1998. na njujorškom Tjednu mode, a ubrzo nakon toga započeli su ljubavnu vezu. Iako se dosad već dalo primijetiti da Trump u sebi i nema previše džentlmenskih manira, a šuškalo se i o razvodu, njegova supruga sve to i dalje dobro podnosi.

Prije dva mjeseca, novinari su ih tako 'uhvatili' dok su napuštali Bijelu kuću i išli prema helikopteru koji ih je trebao odvesti na Floridu. Imali su samo jedan kišobran koji je, dakako, držao Trump.

Kad je vidio da ih prate kamere, Trump je s kišobranom u ruci krenuo prema novinarima, a Melaniju ostavio da stoji na kiši. Ona je taj neugodnjak podnijela sa smiješkom, ali zato cijela situacija nije promaknula korisnicima društvenih mreža. Video se brzo proširio internetom, a neki 'zlobniji' komentatori zaključili su da je američkom predsjedniku bilo važnije sačuvati vlastitu frizuru nego Melanijinu.

Trump protects only himself with the umbrella...his hair is the most important thing for today and everyday.