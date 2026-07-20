Ministar unutarnjih poslova javio se u Dnevnik HRT-a iz Šibenika u upečatljivom plavom sakou, znatno ležernijem od njegovih uobičajenih službenih izdanja
Kakav modni iskorak ministra! Davor Božinović pojavio se u odvažnom plavom sakou
Sve je večeras u kadru Dnevnika HRT-a bilo u plavim tonovima, tepih, pozornica, reflektori, pa i sako Davora Božinovića. Ministar unutarnjih poslova javio se iz Šibenika, gdje se slavi 21. godišnjica projekta hrvatske policije 'Sigurna turistička destinacija', a njegov upečatljiv stajling teško je bilo ne primijetiti.
Umjesto tamnog odijela i kravate, u kakvima ga najčešće gledamo na sjednicama Vlade i službenim konferencijama, Božinović je odabrao plavi sako i tamnu košulju.
Iza njega su se vidjeli redovi stolaca pripremljeni za uzvanike, zastave i velika pozornica, dok su se među kamenim zidinama još obavljale posljednje pripreme za večernji program. U takvom ambijentu ministrov se sako gotovo savršeno uklopio u cijelu scenografiju.
Božinović je u razgovoru komentirao trenutačno stanje sigurnosti u Hrvatskoj te rad policije tijekom turističke sezone. Tema je bila ozbiljna, ali je javljanje ipak dobilo nešto drukčiji ton zahvaljujući njegovu rijetko viđenom ljetnom izdanju.
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