Božinović: Tihomir Kundid je kršio zakon i odbio Vladu koja je najviše investirala u vojsku

Ministar Davor Božinović u petak se osvrnuo na zabranu načelnika GSOS-a Tihomira Kundida da hrvatski vojnici sudjeluju na mimohodu u Parizu, kazavši kako je kršio zakon te mu je neshvatljivo da ne želi doći na sastanak s predsjednikom Vlade koja je investirala u vojsku više od ijedne vlade do sada.

Na obilježavanju Dana Zagrebačke županije u petak, govoreći o predstojećoj proslavi Oluje u Kninu, u kontekstu izjava premijera Andreja Plenkovića da je izgubio povjerenje u načelnika GSOS-a Tihomira Kundida i 'zategnutim' odnosima s predsjednikom države, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao da su napravljene greške do kojih nije trebalo doći.

„Danas sam posjetio dečke iz ATJ Lučko koji su ponosni što su, stjecajem okolnosti, otišli i predstavljali Hrvatsku na mimohodu u Parizu, i doživjeli velika priznanja i od struke koja ih je 'gurnula' iz osmog u drugi red, odmah iza Francuza, s obzirom na ono što su pokazali, ali i od građana”, kazao je.

Ponovio je da se u tom slučaju kršio zakon i da mu je teško razumljivo da netko ne može ili mu je netko zabranio doći na sastanak s predsjednikom Vlade, i to Vlade koja je toliko investirala u Hrvatsku vojsku, a planovi za daljnje investiranje u modernizaciju Hrvatske vojske su toliki da se to ne može usporediti s bilo kojom Vladom prije aktualne. Hrvatska vojska i policija su prioriteti Vlade kada govorimo o sigurnosnom sustavu, a postoje događaji iz povijesti poput Oluje u kojima nema mjesta nikakvom politiziranju, istaknuo je Božinović.

Dodao je da, što se tiče Oluje, Dana pobjede, Dana branitelja, Dana domovinske zahvalnosti, taj je dan iznad svih politika, službe će odrediti program i ne očekuje nikakva iznenađenja.

„Ne bi trebalo biti nikakvih iznenađenja jer je to dan kada građani Hrvatske moraju pokazati jedinstvo”, poručio je.

Upitan za činjenicu da je HDZ dobio više donacija od svih političkih stranaka zajedno, Božinović je kazao da se to može pripisati podacima u koliko je županija, gradova i općina HDZ na vlasti. Bitno je da su sve donacije transparentne, da nema skrivenih donacija i da se radi prema duhu i slovu Zakona o financiranju političkih stranaka, istaknuo je potpredsjednik Vlade Božinović.