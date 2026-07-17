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KUNDIDA KRITIZIRAO I PLENKOVIĆ

Božinović: Tihomir Kundid je kršio zakon i odbio Vladu koja je najviše investirala u vojsku

Piše HINA,
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Božinović: Tihomir Kundid je kršio zakon i odbio Vladu koja je najviše investirala u vojsku
Zagreb: Davor Božinović o aktulanim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Upitan za činjenicu da je HDZ dobio više donacija od svih političkih stranaka zajedno, Božinović je kazao da se to može pripisati podacima u koliko je županija, gradova i općina HDZ na vlasti...

Ministar Davor Božinović u petak se osvrnuo na zabranu načelnika GSOS-a Tihomira Kundida da hrvatski vojnici sudjeluju na mimohodu u Parizu, kazavši kako je kršio zakon te mu je neshvatljivo da ne želi doći na sastanak s predsjednikom Vlade koja je investirala u vojsku više od ijedne vlade do sada.

Na obilježavanju Dana Zagrebačke županije u petak, govoreći o predstojećoj proslavi Oluje u Kninu, u kontekstu izjava premijera Andreja Plenkovića da je izgubio povjerenje u načelnika GSOS-a Tihomira Kundida i 'zategnutim' odnosima s predsjednikom države, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao da su napravljene greške do kojih nije trebalo doći.

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„Danas sam posjetio dečke iz ATJ Lučko koji su ponosni što su, stjecajem okolnosti, otišli i predstavljali Hrvatsku na mimohodu u Parizu, i doživjeli velika priznanja i od struke koja ih je 'gurnula' iz osmog u drugi red, odmah iza Francuza, s obzirom na ono što su pokazali, ali i od građana”, kazao je.

Ponovio je da se u tom slučaju kršio zakon i da mu je teško razumljivo da netko ne može ili mu je netko zabranio doći na sastanak s predsjednikom Vlade, i to Vlade koja je toliko investirala u Hrvatsku vojsku, a planovi za daljnje investiranje u modernizaciju Hrvatske vojske su toliki da se to ne može usporediti s bilo kojom Vladom prije aktualne. Hrvatska vojska i policija su prioriteti Vlade kada govorimo o sigurnosnom sustavu, a postoje događaji iz povijesti poput Oluje u kojima nema mjesta nikakvom politiziranju, istaknuo je Božinović.

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Dodao je da, što se tiče Oluje, Dana pobjede, Dana branitelja, Dana domovinske zahvalnosti, taj je dan iznad svih politika, službe će odrediti program i ne očekuje nikakva iznenađenja.

„Ne bi trebalo biti nikakvih iznenađenja jer je to dan kada građani Hrvatske moraju pokazati jedinstvo”, poručio je.

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Upitan za činjenicu da je HDZ dobio više donacija od svih političkih stranaka zajedno, Božinović je kazao da se to može pripisati podacima u koliko je županija, gradova i općina HDZ na vlasti. Bitno je da su sve donacije transparentne, da nema skrivenih donacija i da se radi prema duhu i slovu Zakona o financiranju političkih stranaka, istaknuo je potpredsjednik Vlade Božinović.

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